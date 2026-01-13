Akcie Caterpillar rastú k historickým maximám, trhová hodnota sa blíži k 300 miliardám USD

Spoločnosť Caterpillar Inc. zaznamenáva výrazný rast svojich akcií, ktoré sa v posledných týždňoch pohybujú okolo historických maxím na úrovni 627–630 USD za akciu. Hoci sa objavili správy o prekročení hranice 300 miliárd USD trhovej kapitalizácie, podľa nezávislých výpočtov je aktuálna hodnota firmy približne 295 miliárd USD – teda veľmi blízko, ale ešte nie nad ňou.
Rast odráža silný trhový sentiment a očakávania spojené s rastúcou globálnou infraštruktúrnou výstavbou, potrebami datacentier, ako aj implementáciou umelou inteligenciou poháňaných riešení v oblasti ťažkých strojov. Zdroj: xStation5
Dôvody rastu
Medzi hlavné faktory, ktoré ženú akcie nahor, patria:
-
Zvýšený dopyt po stavebnej a ťažobnej technike.
-
Zavádzanie AI technológií – vrátane vlastného asistenta Cat AI a spolupráce s NVIDIA.
-
Zmeny vo vedení spoločnosti – CEO Joe Creed sa stal aj predsedom predstavenstva.
-
Atraktívna dividendová politika, ktorá oslovuje konzervatívnych investorov.
Trhová hodnota Caterpillar sa priblížila k 300 miliardám USD a môže túto hranicu čoskoro prekročiť, ak sa rastový trend udrží.
Prečo je to dôležité
Pre investorov predstavuje Caterpillar:
-
Kombináciu stability a inovatívneho potenciálu.
-
Spoľahlivého dividendového platcu s technologickými ambíciami.
-
Firmu, ktorá profituje z globálnych investícií do infraštruktúry a priemyslu.
Aj keď k formálnemu prekročeniu 300 miliárd zatiaľ nedošlo, firma má silný fundament na jeho dosiahnutie.
