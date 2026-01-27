Akcie Cloudflare prudko rastú vďaka virálnemu záujmu o AI agentov

-
Akcie Cloudflare vzrástli o viac než 14 % vďaka virálnemu záujmu o AI agenta Clawdbot.
-
Investori vnímajú Cloudflare ako dôležitú infraštruktúru pre autonómne AI riešenia.
-
Finančný prínos AI agentov zatiaľ nie je potvrdený, rast je zatiaľ založený na očakávaniach.
-
Akcie Cloudflare vzrástli o viac než 14 % vďaka virálnemu záujmu o AI agenta Clawdbot.
-
Investori vnímajú Cloudflare ako dôležitú infraštruktúru pre autonómne AI riešenia.
-
Finančný prínos AI agentov zatiaľ nie je potvrdený, rast je zatiaľ založený na očakávaniach.
Akcie spoločnosti Cloudflare zaznamenali výrazný rast po tom, čo sa medzi investormi a technologickou komunitou rozšíril virálny záujem o otvoreného AI agenta s názvom Clawdbot. Cena akcií stúpla o viac než 14 % v predobchodnej fáze, čo spoločnosť zaradilo medzi najvýkonnejšie technologické tituly dňa. Rast nebol vyvolaný novými finančnými výsledkami, ale očakávaniami spojenými s budúcim využitím AI infraštruktúry.
Zdroj: xStation5
Prečo Clawdbot pritiahla pozornosť
Clawdbot je otvorený AI agent postavený na technológii Claude od spoločnosti Anthropic, navrhnutý na autonómne fungovanie priamo na zariadení používateľa. Tento koncept zvyšuje nároky na bezpečné, rýchle a decentralizované sieťové riešenia. Práve v tejto oblasti investori vidia príležitosť pre Cloudflare, ktorá prevádzkuje globálnu edge infraštruktúru.
Cloudflare ako infraštruktúrny hráč v AI
Hoci Cloudflare Clawdbot priamo nevyvíja, trh si spája rastúcu popularitu AI agentov s jej službami, ako sú Cloudflare Workers, Tunnel či AI Gateway. Tieto nástroje umožňujú efektívne nasadzovanie aplikácií s nízkou latenciou a vysokou úrovňou bezpečnosti. Analytici poukazujú na to, že zvýšená aktivita AI agentov by mohla viesť k vyššiemu sieťovému zaťaženiu a postupne aj k rastu výnosov.
Očakávania pred zverejnením výsledkov
Spoločnosť Cloudflare zverejní hospodárske výsledky za štvrtý štvrťrok 2025 vo februári 2026. Investori budú sledovať, či sa zvýšený záujem o AI premietne do merateľného rastu tržieb. Niektorí analytici však upozorňujú, že aktuálny rast ceny akcií je zatiaľ postavený najmä na očakávaniach.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Wall Street a drahé kovy sa pokúšajú o odraz 📈Microsoft klesá o 12 %
Akcie Applu klesajú pred výsledkami 📉Podrží spoločnosť iPhone?
Akcie CSG dnes klesli o 4 %.
Akcie Joby Aviation sa prepadli o viac než 17 % po ohlásení nových emisií akcií a dlhopisov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.