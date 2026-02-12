Akcie CME na rekordných maximách 📈 Najväčší beneficient rastúcej trhovej aktivity?

Akcie CME Group (CME.US) sa aktuálne obchodujú na historickom maxime, blízko 300 USD za akciu, a od začiatku roka vzrástli o viac než 10 %, napriek zmiešanému vývoju na Wall Street. Titul podporuje silná inštitucionálna účasť na trhu, rastúci systémový význam burzy a nové produkty s potenciálom zrýchliť rast tržieb.
Spoločnosť ťaží z vysokej volatility aj rekordných objemov na trhu s kovmi (vlastník COMEX), silnej pozície v poľnohospodárskych komoditách (CBOT), obchodovania s Bitcoinom a Ethereom (kde je jasným lídrom) aj z ďalších kryptomenových derivátov. CME profituje aj z mimoriadne vysokých objemov na trhu amerických štátnych dlhopisov a futures na index S&P 500 (E-mini).
Posunú futures na vzácne zeminy CME vyššie?
Prevádzkovateľ chicagskej burzy uviedol, že pracuje na prvom futures kontrakte na vzácne zeminy na svete, zameranom na neodým a prazeodým (NdPr).
Cieľom je umožniť vládam, firmám a bankám zabezpečiť riziko expozície voči trhu so vzácnymi zeminami, ktorý je aktuálne dominovaný Čínou. ICE takisto zvažuje podobný produkt, no nachádza sa v skoršej fáze vývoja.
Vzácne zeminy (17 prvkov) sú kľúčové pre energetickú transformáciu, elektroniku aj obranný sektor. NdPr sú mimoriadne dôležité pri výrobe permanentných magnetov používaných napríklad v elektromobiloch, veterných turbínach či vojenskej technike. Podľa zdrojov ide o „chýbajúci článok“ z pohľadu riadenia rizík v dodávateľských reťazcoch.
Rozhodnutie o spustení kontraktu zatiaľ nepadlo. Hlavnou prekážkou je nízka likvidita a relatívne malý objem trhu v porovnaní s inými kovmi obchodovanými na futures burzách. Téma naberá na význame v čase, keď Západ zvyšuje úsilie o produkciu kritických nerastov – USA vytvorili preferenčný obchodný blok so spojencami a spustili strategické zásoby v hodnote približne 12 mld. USD.
Výsledky za 4. štvrťrok 2025
Výsledky za Q4 2025 boli celkovo v súlade s očakávaniami trhu. CME zdôraznila široko rozložený rast aktivity naprieč všetkými triedami aktív a rastúci podiel retailových investorov.
Kľúčové čísla:
-
Tržby: 1,65 mld. USD (vs. 1,64 mld. očakávanie; +8,1 % medziročne)
-
Upravený EPS: 2,77 USD (vs. 2,74 USD očakávanie)
-
Upravená EBITDA: 1,13 mld. USD (marža 68,6 %)
-
Prevádzková marža: 61,8 %
-
Trhová kapitalizácia: cca 110 mld. USD
Management označil ako hlavný motor kvartálu nové „event contracts“ a silnú retailovú aktivitu v mikro produktoch. Spoločnosť zdôraznila diverzifikáciu klientely a stabilné podmienky v inštitucionálnom aj retailovom segmente pri zvýšenej volatilite.
Hlavné body z analytického hovoru
- Odolnosť klientskej základne: Rastúci open interest a objemy obchodov potvrdzujú „zdravý ekosystém“.
- Predikčné trhy a regulačné riziká: CME zdôraznila opatrný prístup a zameranie na produkty v rámci regulácie CFTC.
- Cenové zmeny: Diverzifikovaný rast príjmov z trhových dát, selektívne úpravy poplatkov a revízia motivačných programov.
- Odolnosť príjmov z dát v ére AI + návrat kapitálu: Proprietárne dáta ostávajú kľúčové. Odkupy akcií sú súčasťou stratégie využitia kapitálu.
- Migrácia na Google Cloud: Spoločnosť hlási pokrok, budúce technologické výdavky budú zahrnuté do celkového výhlaďu s postupným útlmom „legacy“ nákladov.
- Celkovo ide o obraz spoločnosti, ktorá profituje zo zvýšenej trhovej aktivity, vysokej volatility a svojho systémového významu, pričom si udržiava silnú ziskovosť a vysoké marže.
Graf CME (CME.US), D1 interval
Zdroj: xStation5
Ocenenie CME
Ocenenie spoločnosti CME merané štandardným ukazovateľom P/E sa nejaví ako prehnané (P/E približne 28, forward P/E 25), najmä vzhľadom na vysoké marže, relatívne silnú predvídateľnosť rastu a určitú „odolnosť“ podnikania. Spoločnosť totiž generuje zisky predovšetkým z objemov obchodovania, nie zo smeru indexov alebo cenových pohybov jednotlivých aktív.
Za posledných päť rokov dosiahol priemerný ročný rast zisku približne 14 %. Ak by sa toto tempo udržalo aj v nasledujúcich piatich rokoch pri podobnej čistej marži, možno konštatovať, že rast ceny akcií zatiaľ nie je odtrhnutý od fundamentov spoločnosti. Rozdiel medzi ROIC a WACC naznačuje, že firma sa zameriava na tvorbu hodnoty pre akcionárov. Spoločnosť zároveň ponúka priemerný ročný dividendový výnos okolo 2 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research
