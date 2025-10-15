Akcie Dollar Tree rastú po výhlade dvojciferného rastu zisku do roku 2028

- Dollar Tree očakáva rast zisku na akciu až o 15 % ročne do roku 2028, vo fiškálnom roku 2026 až o „high-teens“ percent.
- Dollar Tree očakáva rast zisku na akciu až o 15 % ročne do roku 2028, vo fiškálnom roku 2026 až o „high-teens“ percent.
- Tržby na porovnateľných predajniach vzrástli o 3,8 %, nad očakávania trhu.
- Akcie posilnili až o 9,3 % v premarkete, za celý rok +28 %.
- Riziká pretrvávajú – závislosť od Číny, konkurencia a strata efektu zvyšovania cien.
Akcie amerického diskontného reťazca Dollar Tree Inc. zaznamenali výrazný rast po tom, čo spoločnosť zverejnila ambiciózny výhlaď – očakáva, že jej zisk na akciu porastie zloženou ročnou mierou až o 15 % počas nasledujúcich troch rokov. Vo fiškálnom roku 2026 má byť podľa firmy rast dokonca v hornej hranici „teen“ pásma, teda medzi 17–19 %, najmä vďaka úsporám nákladov.
Spoločnosť tento výhlaď zverejnila pred stredajšou prezentáciou pre investorov, kde nový CEO Mike Creedon predstaví stratégiu po nedávnom predaji stratového reťazca Family Dollar za približne 1 miliardu USD. To je výrazne menej ako takmer 9 miliárd USD, ktoré zaň Dollar Tree zaplatil pred desiatimi rokmi.
Dollar Tree uviedol, že tržby na porovnateľných predajniach vzrástli v treťom štvrťroku o 3,8 %, čím prekonali očakávania analytikov (3,7 %). Zároveň potvrdil pôvodný výhlaď na celý rok, čo prispelo k pozitívnej reakcii trhu. Akcie v stredajšom premarkete posilnili až o 9,3 %, pričom od začiatku roka do utorkového záveru už získali 28 %.
Napriek optimizmu zostávajú niektorí analytici opatrní. Jefferies upozorňuje na „neporiadok“ pri reštrukturalizácii spoločnosti, keď zo 16 pôvodných vrcholových manažérov zostali len dvaja. Firma navyše čelí externým rizikám – väčšinu tovaru dováža z Číny, čo ju vystavuje riziku obchodných bariér a ciel. Tie by mohli predstavovať zásadný problém najmä v druhej polovici roka.
Zvyšuje sa tiež konkurencia medzi diskontnými reťazcami a zákazníci začínajú v dôsledku ekonomického vývoja obmedzovať výdavky. Hoci Dollar Tree ťažil z vyššej návštevnosti zákazníkov s vyššími príjmami, efekt zvyšovania cien, na ktorý firma stavila, už v aktuálnom štvrťroku slabne a zisk zostane podľa vyjadrenia spoločnosti z minulého mesiaca viac-menej stagnujúci.
Graf DLTR.US (D1)
Akcie spoločnosti Dollar Tree zaznamenali v posledných dňoch prudký rast a aktuálne sa obchodujú na úrovni 95,63 USD, čím sa priblížili k úrovni kĺzavého priemeru EMA 50 (97,91 USD). Technicky však cena zatiaľ zostáva pod EMA 50 aj SMA 100 (102,09 USD), čo znamená, že z pohľadu strednodobého trendu sa stále nachádza v korekčnej fáze. RSI na hodnote 48,4 naznačuje neutrálnu zónu, pričom stále existuje priestor pre rast bez prekúpenosti. MACD začína zlepšovať svoju trajektóriu, hoci hodnoty zostávajú záporné, čo naznačuje, že potvrdenie obratu trendu zatiaľ chýba.
Z technického hľadiska bude dôležité sledovať, či akcie prerazia hladinu 98 USD (EMA 50), prípadne 102 USD (SMA 100). Prelomenie nad tieto úrovne by mohlo znamenať potvrdenie zmeny trendu a otvorenie priestoru pre návrat nad 105 USD. Naopak, neúspešné prelomenie a návrat pod 92–93 USD by mohol obnoviť tlak na pokles.
Zdroj: xStation5
