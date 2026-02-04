Akcie Eli Lilly rastú o 7 % po výsledkoch ťahaných liekmi na obezitu 📈

Farmaceutický gigant Eli Lilly (LLY.US), známy najmä vďaka lieku na cukrovku Mounjaro, dosiahol vynikajúce výsledky za 4. štvrťrok 2025. Akcie spoločnosti vzrástli pred otvorením Wall Street o viac ako 7 % a dnes sa pravdepodobne vrátia k rekordným maximám.
- Upravený zisk na akciu: 7,54 USD oproti očakávaným 6,73 USD
- Tržby: 19,29 mld. USD oproti očakávaným 18,01 mld. USD (+43 % medziročne)
- Tržby z lieku Mounjaro: 7,41 mld. USD oproti očakávaným 6,75 mld. USD
- Tržby z lieku Zepbound: 4,26 mld. USD oproti očakávaným 3,8 mld. USD
Čo ukázali výsledky? Lilly sa „vzdiaľuje“ od Novo
Spoločnosť nielenže prekonala očakávania Wall Streetu v oblasti tržieb aj zisku, ale vydala aj prognózu na rok 2026, ktorá znie ako signál: „Dopyt je stále na dosah ruky – a my stále surfujeme na vlne.“ Lilly sa umiestňuje do centra jednej z najväčších zmien vo farmaceutickom priemysle za posledné desaťročia: boom liekov GLP-1 na liečbu obezity a cukrovky.
- Tento trh začína vyzerať ako nová spotrebiteľská kategória, nie len ako ďalšia položka v tabuľke tržieb. V USA sa tržby zvýšili na 12,9 mld. USD, čo spoločnosť pripisuje 50 % nárastu objemu, ktorý bol do veľkej miery poháňaný liekmi Mounjaro a Zepbound.
- Tento príbeh nesú dva produkty: Mounjaro (cukrovka) a Zepbound (obezita). Globálne tržby za Mounjaro vzrástli medziročne o 110 % a v USA vzrástli medziročne o 57 % (na 4,1 mld. USD). Medzitým tržby za Zepbound v USA dosiahli 4,2 mld. USD, pričom celkové tržby vzrástli medziročne o 122 %.
Predpoklady spoločnosti sú jasné:
- Tržby v roku 2026: 80 – 83 mld. USD (trh očakával ~ 77,6 mld. USD)
- Upravený zisk na akciu v roku 2026: 33,50 – 35,00 USD (trh ~ 33,2 USD)
V pozadí je otázka, ktorú investori nezanedbávajú: ceny liekov v USA sa čoraz viac stávajú „politickým problémom“. A keď sa niečo stane politickým problémom, skôr alebo neskôr sa niekto pokúsi to regulovať, obmedziť alebo aspoň obmedziť. Správa spoločnosti Lilly je však jasná: aj keby sa zvýšil tlak na ceny, dopyt a veľkosť trhu môžu pôsobiť ako tlmič nárazov.
- O niekoľko dní skôr generálny riaditeľ spoločnosti Lilly Dave Ricks poukázal na niečo, čo trh možno ešte úplne nezohľadnil: potenciálne rozšírenie poistenia Medicare na liečbu obezity. Ak sa to zrealizuje, skupina pacientov, ktorí majú legálny a finančný prístup k terapii, by sa významne rozšírila.
- V praxi to znamená, že trh by mohol byť menej obmedzovaný peňaženkami pacientov a viac kapacitou systému zdravotnej starostlivosti. Pre spoločnosť Lilly by to mohlo zvýšiť strop predaja v USA.
- Kontrast s Novo Nordisk je pozoruhodný: približne v rovnakom čase spoločnosť Novo poskytla opatrnejšie prognózy a varovala pred poklesom predaja a ziskov v roku 2026.
- Ako dôvody uviedla tlak na ceny v USA a vypršanie exkluzivity vo vybraných regiónoch. V tejto fáze cyklu sa Lilly javí ako spoločnosť s silnejšou krátkodobou trajektóriou a lepšou kontrolou nad dynamikou príjmov.
Existuje aj širšia politická niť týkajúca sa dohôd s administratívou Donalda Trumpa. Podľa správ sa Lilly a Novo dohodli na znížení cien liekov pre poistencov Medicare a Medicaid v roku 2026 a na priamom predaji spotrebiteľom so zľavou prostredníctvom platformy priameho predaja spotrebiteľom (TrumpRx, zatiaľ nezavedená). Na oplátku sa očakáva, že obe spoločnosti získajú trojročné oslobodenie od cla. Medzitým spoločnosť Novo signalizuje silné uvedenie perorálnej verzie lieku Wegovy na trh v USA. Spoločnosť Lilly naopak počíta s tým, že jej vlastný perorálny liek na chudnutie (orforglipron) bude schválený ešte v tomto roku.
Kľúčové otázky pre investorov
- Ako rýchlo klesnú ceny v USA – a môže objem kompenzovať tento vplyv?
- Rozšíri Medicare významne prístup k liečbe obezity?
- Ako bude trh reagovať na uvedenie perorálnych verzií GLP-1?
- Dokáže Lilly udržať dominantné postavenie napriek regulačnému tlaku?
Akcie Eli Lilly (interval D1)
Akcie sa včera stiahli pod EMA50 (oranžová čiara), ale ak sa odraz bude pokračovať po otvorení amerického trhu, cena pravdepodobne opäť vystúpi nad 1 050 USD za akciu.
Zdroj: xStation5
