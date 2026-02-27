CoreWeave padá o viac než 17 %: investorov vystrašil capex 30–35 mld. USD

Akcie CoreWeave (CRWV) v piatok 27. februára 2026 počas dňa klesali o viac než ~17 %, keď trh reagoval na plán firmy viac než zdvojnásobiť kapitálové výdavky. Dominantnou témou sa stali marže a financovanie expanzie v „hyperscale“ tempe. Zdroj: xStation5
Čo spustilo výpredaj
Jadrom reakcie bol výhľad capexu na rok 2026 30–35 mld. USD po 14,9 mld. USD v roku 2025. Firma priznala krátkodobý tlak na marže a investori sa sústredili na návratnosť kapitálu a zdroje financovania.
Reuters uviedol, že CoreWeave mala 3,13 mld. USD v hotovosti a ekvivalentoch, čo je výrazne menej než u veľkých cloudových hráčov – a to môže zvyšovať volatilitu, keď sa mení apetít trhu k riziku.
Priebeh obchodovania: gap-down a hlbšie intradenné minimum
Po predchádzajúcom close okolo 97,63 USD akcie otvorili približne na 84,22 USD a intradenné minimum bolo zhruba 78,87 USD (asi -19 % vs. predchádzajúci close v minime dňa).
Výsledky: hyperrast, no aj vyššie straty a tlak na marže
CoreWeave vykázala v 4Q 2025 tržby 1,572 mld. USD (vs. 747 mil. USD pred rokom), ale aj čistú stratu 452 mil. USD a čisté úrokové náklady 388 mil. USD za kvartál.
Reuters zároveň upozornil, že upravená prevádzková marža klesla na 6 % z 16 % o rok skôr, čo podporuje obavy, že rast kapacít krátkodobo tlačí na ziskovosť.
Backlog je silný, ale rozhoduje dodanie kapacít načas
Backlog tržieb vzrástol na 66,8 mld. USD (z 15,1 mld. USD pred rokom). Reuters však zdôraznil, že jeho realizácia závisí od toho, či budú dátové centrá a kapacity spúšťané včas.
Firma skončila rok 2025 s 850+ MW aktívneho výkonu a 3,1 GW kontrahovanej kapacity, z ktorej väčšinu očakáva online do roku 2027.
Čo budú investori sledovať
Najmä vývoj marží po začiatku roka 2026, schopnosť dodávať kapacity bez sklzov a detailnejší obraz financovania capexu 30–35 mld. USD.
