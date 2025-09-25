Akcie H&M rastú o 7 % po silnom prekonaní tržieb 📈

Akcie švédskej spoločnosti H&M (HMB.SE) dnes vyskočili o 7 %, čím dosiahli najvyššiu úroveň za posledných 11 mesiacov, keď investori privítali dôkaz pokroku v stratégii spoločnosti.
- Prevádzkový zisk vzrástol medziročne o 40 % na 4,91 miliardy SEK (523 miliónov USD), čo výrazne prekonalo konsenzus LSEG vo výške 3,68 miliardy SEK.
- Toto prekonanie tržieb naznačuje, že plán generálneho riaditeľa Daniela Ervera na obrat spoločnosti získava na sile po dvoch slabších štvrťrokoch.
- Trendovejšie kolekcie a marketing s celebritami (Charli XCX, Tyla) pomáhajú H&M opäť sa vyprofilovať voči konkurentom v oblasti rýchlej módy, ako sú Shein a Zara.
- Spoločnosť znovu predstavila prestížnu prehliadku na London Fashion Week — prvýkrát od roku 2018 — čo zdôrazňuje snahu o zvýšenie relevantnosti značky.
- Zásoby klesli medziročne o 9 %, čo odráža lepší produktový mix a sezónne predaje za plné ceny.
- Tržby mierne klesli na 57 miliárd SEK, ale aj tak prekonali odhady (56,8 miliardy SEK).
- Kontrola nákladov a prísnejšia cenová disciplína podporili ziskovosť.
Riziko pre marže v 4. štvrťroku predstavujú americké clá a slabnúca spotrebiteľská dôvera.
H&M plánuje „obozretný cenový prístup“ — selektívne zvyšovať ceny, pričom ochrániť základné modely a detský sortiment, aby si udržala trhový podiel. Skorší termín Black Friday môže viesť k vyšším zľavám v 4. štvrťroku.
Vývoj H&M počas sviatočnej sezóny bude kľúčovým testom odolnosti firemnej stratégie. USA (13 % skupinových tržieb) zostávajú rozhodujúcim faktorom vzhľadom na obchodné riziká.
