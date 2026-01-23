Akcie Intelu prudko klesajú po slabom výhľade aj napriek prekonaniu očakávaní za Q4

-
Akcie Intelu klesli o viac ako 13 % pre slabý výhľad pre Q1 2026.
-
Q4 výsledky boli lepšie ako očakávania, no výhľad sklamal trh.
-
Problémy s kapacitou výroby a dodávkami zostávajú hlavným rizikom.
-
Pokles ovplyvnil širší trh počas sezóny výsledkov.
-
Akcie spoločnosti Intel v piatok pred otvorením trhu klesli o viac ako 13 % po tom, čo firma zverejnila slabší výhľad pre prvý kvartál 2026, ktorý neuspokojil očakávania analytikov. Investori reagovali na projekcie tržieb a zisku pod očakávaným konsenzom.
Q4 výsledky prekonali odhady
Intel dosiahol za štvrtý kvartál približne 13,7 miliardy USD tržieb a upravený zisk na akciu bol nad odhadmi. Aj napriek tomu pozitívne čísla nedokázali vyvážiť slabší výhľad pre aktuálne kvartálne čísla, čo trh vníma negatívne.
Výzvy s výrobou a dodávkami
Vedenie priznalo, že pokračujúce obmedzenia vo výrobe obmedzujú schopnosť uspokojiť rastúci dopyt, najmä v segmentoch umelej inteligencie a dátových centier. Tieto problémy znižujú dôveru investorov v krátkodobý rast.
Reakcia finančných trhov
Pokles ceny akcií Intelu prispel k miernemu zoslabení hlavných amerických akciových indexov, čo podčiarkuje citlivosť trhu na výhľady technologických spoločností počas sezóny zverejňovania výsledkov. Zdroj: xStation5
