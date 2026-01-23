Akcie Life360 stúpajú takmer o 30 % vďaka rekordnému rastu užívateľov a pozitívnemu výhľadu

-
Akcie Life360 stúpajú takmer o 30 % po silných výsledkoch a pozitívnom výhľade.
-
Celkový počet mesačne aktívnych používateľov dosiahol 95,8 milióna.
-
Spoločnosť zvýšila prognózu tržieb a EBITDA pre rok 2025.
-
Analytici potvrdili Buy odporúčanie s atraktívnym cieľom ceny.
Akcie spoločnosti Life360, Inc. 23. januára 2026 výrazne stúpli — takmer o 30 % — po zverejnení predbežných výsledkov a vylepšeného výhľadu na rok 2025. Trh pozitívne reagoval na silné výsledky a rastové metriky.
Zdroj: xStation5
Rekordný rast MAU a predplatiteľov
Life360 oznámil rekordný prírastok mesačne aktívnych používateľov (MAU), ktorý dosiahol 95,8 milióna, čo predstavuje najväčší kvartálny nárast v histórii. Predplatné služby Paying Circles tiež výrazne rástli, čo podporuje monetizáciu.
Silnejší výhľad pre rok 2025
Spoločnosť upravila svoj výhľad tržieb a EBITDA pre rok 2025 na 486–489 miliónov USD tržieb a 87–92 miliónov USD upraveného EBITDA, čo prekonalo predchádzajúce očakávania.
Analytické hodnotenie
Analytická firma DA Davidson potvrdila odporúčanie Buy s cieľovou cenou 94 USD, čo naznačuje ďalší potenciál rastu zo súčasnej úrovne. Aj napriek nedávnej volatilite toto potvrdzuje optimistický výhľad pre Life360.
