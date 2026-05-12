Akcie LVMH zažili tvrdý pád. Podľa Barclays práve vzniká príležitosť 📈

- Barclays zvýšila odporúčanie pre LVMH z equal-weight na overweight.
- Akcie LVMH tento rok stratili približne 29 % a zažívajú najhorší začiatok roka v histórii.
- Ocenenie kleslo na približne 19-násobok očakávaných ziskov oproti päťročnému priemeru takmer 24-násobku.
- Hlavnou nádejou na obrat sú značky Tiffany a Dior, rizikom zostáva slabší dopyt po luxuse.
- Barclays zvýšila odporúčanie pre LVMH z equal-weight na overweight.
- Akcie LVMH tento rok stratili približne 29 % a zažívajú najhorší začiatok roka v histórii.
- Ocenenie kleslo na približne 19-násobok očakávaných ziskov oproti päťročnému priemeru takmer 24-násobku.
- Hlavnou nádejou na obrat sú značky Tiffany a Dior, rizikom zostáva slabší dopyt po luxuse.
Akcie spoločnosti LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton zažívajú mimoriadne slabý začiatok roka a podľa dostupných údajov ide o ich najhorší vstup do roka v histórii. Napriek tomu analytici Barclays vidia v aktuálnom výpredaji príležitosť na nákup. Odporúčanie pre akcie LVMH zvýšili z equal-weight na overweight, pretože podľa nich trh podceňuje možné pozitívne dopady obratu pri kľúčových značkách Tiffany a Dior.
LVMH je dlhodobo považovaná za hlavný ukazovateľ kondície celého luxusného sektora. Práve táto pozícia však v posledných mesiacoch akciám skôr škodí. Investori do ceny premietajú spomaľujúci rast odvetvia, slabšie spotrebiteľské prostredie a neistotu spojenú s vojnou v Iráne, ktorá zvyšuje tlak na ceny energií a môže dopadať najmä na dostupnejší luxusný segment. Akcie firmy od začiatku roka stratili približne 29 %, čo ukazuje, ako výrazne sa zmenila nálada voči európskemu luxusu.
Barclays však argumentuje, že práve tento pokles vytvoril atraktívnejšiu vstupnú úroveň. Analytici upozorňujú, že LVMH sa teraz obchoduje približne za 19-násobok očakávaných ziskov, zatiaľ čo päťročný priemer sa pohybuje takmer pri 24-násobku. To naznačuje, že ocenenie akcií sa výrazne znížilo a investori sú k budúcemu rastu skeptickejší než v minulosti. Ak by sa však rast značiek opäť zrýchlil, môže byť súčasná valuácia podľa Barclays príliš nízka.
Dôležitým bodom investičného príbehu je očakávané zlepšenie pri značkách Tiffany a Dior. Tiffany má za sebou obdobie transformácie po prevzatí skupinou LVMH a trh zatiaľ nemusí plne oceňovať jej budúci potenciál. Dior je zase jednou z kľúčových módnych a parfumových značiek skupiny, ktorej výkon môže výrazne ovplyvniť vnímanie celej firmy. Ak sa týmto značkám podarí zrýchliť rast, mohlo by to pomôcť vyvážiť slabšiu náladu v širšom luxusnom sektore.
Pozitívnejší pohľad Barclays nie je na trhu osamotený. Podľa dát Bloombergu sa konsenzus odporúčaní analytikov pre LVMH od začiatku vojny v Iráne zlepšil, pretože prepad akcií prinútil časť brokerov znovu prehodnotiť pomer rizika a potenciálneho výnosu. Analytici sú teraz voči akciám LVMH najviac optimistickí od januára 2025, čo naznačuje, že časť trhu začína v poklese vidieť priestor na návrat kupcov.
Napriek tomu zostáva situácia v luxusnom sektore zložitá. Niektorí analytici, napríklad z Berenbergu, varujú, že európsky luxus nemusí prechádzať len krátkodobou korekciou, ale štrukturálnym útlmom. Podľa tohto pohľadu môže sektor čeliť dlhšiemu obdobiu slabšieho dopytu, opatrnejších spotrebiteľov a nižších valuácií. Berenberg očakáva, že ocenenie luxusných firiem by mohlo v priemere klesnúť o 25 až 35 % oproti úrovniam z posledných deviatich rokov.
Dôvody na opatrnosť sú zrejmé. LVMH už v januári sklamala investorov opatrnejším výhľadom a následne prišli aj slabšie čísla z kľúčovej divízie módy a koženého tovaru za prvý štvrťrok. Práve táto časť skupiny je pre LVMH mimoriadne dôležitá, pretože zahŕňa najvýznamnejšie značky a patrí medzi hlavné zdroje ziskovosti. Ak by sa jej výkon ďalej zhoršoval, optimizmus Barclays by mohol byť rýchlo spochybnený.
Z investorského pohľadu je LVMH teraz typickým príkladom kvalitnej spoločnosti, ktorá sa dostala pod tlak pre slabšiu náladu v celom sektore. Na jednej strane stoja silné značky, globálne postavenie, nižšie ocenenie a možné zlepšenie pri Tiffany a Diore. Na druhej strane však pretrváva riziko slabšieho dopytu po luxuse, dopad vyšších cien energií na spotrebiteľov a neistota spojená s geopolitickým vývojom. Pre dlhodobých investorov tak môže byť aktuálny prepad zaujímavý, ale stále si vyžaduje opatrnosť a sledovanie ďalších výsledkov.
Celkovo možno povedať, že Barclays sa pridáva k rastúcej skupine analytikov, ktorí po prudkom poklese akcií LVMH vidia atraktívnejší pomer rizika a výnosu. Kľúčové bude, či sa luxusnému gigantu podarí znovu naštartovať rast v hlavných značkách a presvedčiť trh, že aktuálna slabosť je skôr cyklickým spomalením než začiatkom dlhodobého útlmu sektora.
Graf MC.FR (D1)
Akcie LVMH sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 456,55 EUR. Cena je stále pod oboma kľúčovými kĺzavými priemermi, konkrétne pod EMA 50 na hodnote 484,80 EUR aj pod SMA 100 na úrovni 531,67 EUR, čo potvrdzuje prevahu predajcov a pokračujúci zostupný trend. Negatívny je aj fakt, že EMA 50 zostáva výrazne pod SMA 100, čo ukazuje na slabé strednodobé momentum.
Po prudkom poklese z oblasti nad 630 EUR sa akcie pokúsili o krátkodobé zotavenie, ale rast sa zastavil pod EMA 50. Následný návrat k nižším úrovniam naznačuje, že kupci zatiaľ nemajú dostatočnú silu na výraznejší obrat trendu. Najbližšou technickou rezistenciou je oblasť okolo 484,80 EUR, kde sa nachádza EMA 50. Ak by cena túto úroveň dokázala prekonať, ďalším dôležitým cieľom by bola zóna okolo 531,67 EUR, teda SMA 100.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
eBay odmieta námluvy GameStopu za 56 mld. USD 💵🎮
Po rokoch poklesu prichádza reštart: Prosus chce z Just Eat vyťažiť miliardy 🍔
Vodafone sa prebúdza: Stávka na kľúčové trhy konečne prináša výsledky 📈
Denné zhrnutie: Polovodiče odvádzajú pozornosť od Iránu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.