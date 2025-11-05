Akcie McDonald's rastú o 3 % po zverejnení výsledkov za tretí kvartál 2025

- McDonald's odoláva búrke v sektore
- Návštevnosť zo strany nízkopríjmových zákazníkov prudko klesá
Akcie McDonald's rastú o 3 % po tom, čo spoločnosť zverejnila zmiešané výsledky za tretí kvartál 2025. Investori vnímajú vývoj porovnateľných tržieb pozitívne v prostredí, kde celý sektor zápasí s rastom.
Kľúčové čísla z výsledkov McDonald's za Q3 2025
- Celkové tržby: 7 078 mil. USD, +3 % medziročne, –0,36 % oproti očakávaniam
- Prevádzkový zisk (EBIT): 3 357 mil. USD, +5 % medziročne
- Upravený zisk na akciu: 3,22 USD, 0 % medziročne, –3 % oproti očakávaniam
McDonald's si udržiava pozíciu v náročnom trhovom prostredí
Akcie McDonald's vzrástli po otvorení trhu po zverejnení výsledkov za tretí kvartál. Spoločnosť vykázala rast tržieb vo všetkých segmentoch.
Globálne porovnateľné tržby vzrástli o 3,6 % medziročne, pričom hlavným ťahúňom bol 4,7 % rast tržieb z medzinárodného franšízového biznisu. Dôležité je, že tento ukazovateľ nezahŕňa nové predajne, a teda presnejšie odráža rast tržieb na existujúcu prevádzku – čo poukazuje na zdravý rast pre zrelú spoločnosť v náročnom konkurenčnom prostredí, kde mnohí hráči znižujú ceny.
Okrem toho spoločnosť zaznamenala:
– rast tržieb vo vlastnených prevádzkach o 2,4 %
– rast vo franšízach o 4,3 %
Celkové predaje, vrátane všetkých prevádzok, vzrástli o 6 % pri konštantnom výmennom kurze.
Čo robí McDonald's?
Ako uviedla aj Chipotle vo svojich výsledkoch, McDonald's upozorňuje na pokles návštevnosti zo strany nízkopríjmových zákazníkov v USA – podľa spoločnosti dvojciferný prepad.
Naopak, návštevnosť vyšších príjmových skupín stúpla dvojciferne, čo pomohlo kompenzovať pokles v nižšej kategórii.
V reakcii na tento vývoj firma:
– uvádza na trh špeciálne produkty za nižšie ceny, aby udržala trhový podiel
– zameriava sa na rozšírenie segmentu nápojov, uvádza cold brew kávy a osviežujúce ovocné drinky, čím priamo cieli na Starbucks, ktorý momentálne čelí problémom
Ide tak o diverzifikáciu príjmov a zároveň kompenzáciu slabosti v sektore.
Rast zisku zaostáva za rastom tržieb kvôli vyšším úrokovým nákladom a daniam, no z prevádzkového hľadiska možno považovať štvrťrok za solídny.
Akcie McDonald's od začiatku roka vzrástli len o 3 %, no stále sa obchodujú s P/E násobkom nad 25.
