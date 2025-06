Akcie Meta Platforms blízko nových maxím vďaka správam o možnej akvizícii 📈

Podľa agentúry Bloomberg plánuje Meta Platforms (META.US) akvizíciu startupu PlayAI, ktorý sa špecializuje na imitáciu hlasu pomocou umelej inteligencie. Hoci táto oblasť podnikania pravdepodobne zásadne nezmení prevádzkové výsledky spoločnosti, potenciálnu akvizíciu možno vnímať ako ďalší krok v závode o rozvoj umelej inteligencie.

Medzi hlavné technologické spoločnosti, ktoré sa snažia získať náskok vo vývoji AI, patria Alphabet, Microsoft a Amazon. Pre Meta Platforms je vývoj umelej inteligencie jedným z hlavných cieľov na tento rok. V polovici júna spoločnosť investovala 14,3 miliardy USD do Scale AI a do svojho tímu zameraného na vývoj tzv. „superinteligencie“ prijala CEO tejto spoločnosti. Ďalší krok v oblasti akvizícií by tak mohol firme priniesť silnú podporu v jej snahe o vedúce postavenie v tejto technologickej oblasti.

Akcie Meta Platforms sa blížia historickému maximu. Zdroj: xStation

