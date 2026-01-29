Akcie Meta stúpajú po výsledkoch za Q4 a pláne investovať až 135 mld USD do AI

-
Meta prekonala trhové očakávania v Q4 so 59,9 mld USD tržieb a 8,88 USD EPS, čo podporilo rast akcií približne o 10 %.
Spoločnosť plánuje v roku 2026 investovať 115–135 mld USD do AI infraštruktúry, takmer dvojnásobok oproti minulému roku.
Silný reklamný príjem pomáha financovať veľké AI investície, no vysoké náklady krátkodobo znižujú marže.
Spoločnosť Meta Platforms dosiahla v štvrtom štvrťroku 2025 silné finančné výsledky, keď jej tržby vzrástli o 24 % na približne 59,9 mld USD a zisk na akciu dosiahol 8,88 USD, čo prekonalo očakávania trhu. Po zverejnení výsledkov akcie Meta posilnili až o 9–10 %.
Zdroj: xStation5
Obrovské investície do AI v roku 2026
Meta oznámila, že v roku 2026 výrazne zvýši svoje kapitálové výdavky na výstavbu infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Rozpočet na capex by mal dosiahnuť 115 – 135 mld USD, takmer dvojnásobok oproti roku 2025. Financie majú byť použité na budovanie dátových centier, výpočtovej kapacity a podporu vývoja pokročilých AI systémov.
Silný rast príjmov z reklamy, ktorá je hlavným zdrojom financovania investícií Meta, pomohol udržať optimizmus investorov.
Finančný rámec a výhľad
Meta očakáva, že silné príjmy z reklamy podporia jej schopnosť zvládnuť vysoké kapitálové výdavky, a zároveň prognózuje pokračujúci rast tržieb aj v prvom štvrťroku 2026. Spoločnosť však čelí aj rastúcim nákladom spojeným s AI projektmi a divíziou Reality Labs, čo môže dočasne znižovať ziskové marže.
Strategické dôsledky na trh
Plány Meta ju radia medzi najväčších svetových investorov do AI infraštruktúry a zvýrazňujú nákladnosť a intenzívnu konkurenciu v oblasti umelých inteligencií. Zároveň však investorov zaujíma, kedy sa tieto rozsiahle investície začnú prejavovať aj vo finančných výsledkoch.
