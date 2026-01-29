Tesla hlási pokles tržieb aj zisku — ťažký rok 2025 ukončený medziročným poklesom

-
Spoločnosť Tesla, Inc. oznámila svoje výsledky za rok 2025, ktoré ukazujú pokles celkových tržieb o približne 3 % na 94,8 mld USD v porovnaní s predchádzajúcim rokom — ide o prvý medziročný pokles tržieb v histórii spoločnosti. Zisk firmy sa taktiež výrazne znížil v sledovanom období.
Výsledky za 4. štvrťrok 2025: zisk nad očakávaniami, no čistý zisk klesá
Vo 4. štvrťroku 2025 Tesla vykázala tržby okolo 24,9 mld USD, čo predstavuje medziročný pokles o viac než 3 %, avšak výsledok bol mierne nad očakávaniami analytikov. Očištený zisk na akciu dosiahol 0,50 USD, tiež nad trhovými odhadmi. Napriek tomu čistý zisk v kvartáli klesol výrazne oproti minulému roku, čo odráža tlaky na energiu a automobilový segment.
Tesla tiež uviedla, že tržby z automobilov medziročne klesli približne o 11 %, zatiaľ čo ostatné segmenty vykázali rôzny výkon.
Zmena stratégie: AI, robotika a nové produkty
Spoločnosť potvrdila strategický presun k umelej inteligencii, robotike a autonómnym systémom, vrátane investície 2 mld USD do Muskovho AI startupu xAI a plánov ukončiť výrobu modelov Model S a Model X, aby mohla presunúť kapacity na výrobu Optimus humanoidných robotov a autonómnych robotaxi Cybercab. Očakáva sa, že nové produkty budú vyrábané a uvedené na trh v roku 2026.
Tesla predpokladá, že v roku 2026 kapitálové výdavky presiahnu 20 mld USD, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2025, čím spoločnosť plánuje posilniť svoju infraštruktúru pre AI a robotiku.
Konkurencia na trhu a predajné tlaky
Pokles tržieb a zisku je čiastočne spôsobený aj narastajúcou konkurenciou na globálnom trhu s elektromobilmi, najmä od čínskych výrobcov, a poklesom niektorých vládnych stimulov, ktoré znižujú dopyt po EV. Trhy v Európe zaznamenali pokles registrácií vozidiel Tesla, zatiaľ čo celkový trh elektrických vozidiel rástol.
