US Open🚨US100 klesá takmer o 2 % v dôsledku 11 % prepadnutia akcií Microsoftu📉

Futures na americké indexy otvorili obchodovanie v jasne rizikovo averznej nálade. Pokles Microsoftu (MSFT.US) o viac než 10 % po zverejnení výsledkov výrazne ovplyvňuje sentiment a ťahá hlavné indexy nadol – najmä US100, ktorý stráca takmer 2 %.
- Poklesy na americkom akciovom trhu doliehajú aj na kryptomeny. Bitcoin klesol na približne 86 000 USD, zatiaľ čo akcie Strategy oslabujú o viac než 6 %.
- Analytici švajčiarskej UBS zvýšili cieľovú cenu pre Meta Platforms na 872 USD za akciu (z predchádzajúcich 830 USD). Naopak, JPMorgan znížil cieľovú cenu pre Teslu na 145 USD z predchádzajúcich 150 USD.
- Výrazné straty sú viditeľné aj v softvérovom sektore, kde výpredaj akcií Microsoftu vyvíja tlak na spoločnosti ako Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce a ServiceNow. Sektor Big Tech je taktiež celkovo slabší – výnimkou sú iba akcie Meta Platforms. Amazon, Alphabet a Tesla klesajú takmer o 2 %, zatiaľ čo Nvidia oslabuje približne o 1 %. Apple (AAPL.US) má oznámiť výsledky po dnešnom uzavretí amerického trhu; akcie sa zatiaľ obchodujú bez výraznej zmeny.
- Z makroekonomického pohľadu nové objednávky amerických tovární vzrástli o 2,7 % m/m, čo prekonalo očakávania (1,3 %) a predstavovalo obrat z predchádzajúceho poklesu o 1,3 %. Veľkoobchodné tržby za december 2025 tiež vzrástli o 1,3 %, pričom sa očakával iba mierny rast o 0,1 % po predchádzajúcich -0,4 %.
US100 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
Jedinými výraznými rastovými titulmi dnešného dňa sú v podstate Meta Platforms (META.US), IBM (IBM.US) a Lockheed Martin (LMT.US).
Zdroj: xStation5
Microsoft sa prepadá kvôli AI CAPEXu?
Akcie Microsoftu klesli 29. januára 2026 o 11 %, čím vymazali niekoľko miliárd dolárov trhovej hodnoty, keď sa investori zamerali na dve veci: extrémne vysoké AI výdavky a náznaky spomaľujúcej dynamiky cloudu.
- Hlavné čísla pritom boli silné:
- Tržby: 81,3 mld. USD (+17 % medziročne, nad očakávania)
- Upravený EPS: 4,14 USD vs. očakávaných 3,93 USD
- Cloudová divízia stále rastie, ale trh sa zameriava na „tempo zmeny“:
- Tržby Microsoft Cloud: 51,5 mld. USD (+26 % medziročne)
- Rast Azure: +39 % (zdôraznené ako hlavný ťahúň)
- Skutočný šok priniesli výdavky:
- CAPEX vzrástol o 66 % na 37,5 mld. USD
- Približne dve tretiny týchto výdavkov smerovali do AI GPU a infraštruktúry
- Výsledok: prevádzkové marže medziročne klesli
Odkaz od Satye Nadellu bol jasný: sme len na začiatku AI cyklu a AI biznis Microsoftu je už teraz dostatočne veľký na to, aby konkuroval tradičným segmentom – a firma plánuje investovať naprieč celým AI spektrom. Nešlo teda o „zlé kvartálne výsledky,“ ale skôr o test trpezlivosti a valuácie: čísla prekonali očakávania, ale účet za budovanie AI dorazil práve teraz. Microsoft netvrdí, že AI príbeh je ukončený, ale prezentoval presvedčivú víziu, že dnešné výdavky majú jasnú návratnosť. Volatilita však môže pretrvávať, kým CAPEX zostane vysoký a marže pod tlakom. Nejde len o Microsoft, ale o celý softvérový sektor.
MSFT.US (D1)
Akcie Microsoftu – tretia najväčšia verejne obchodovaná spoločnosť v USA podľa trhovej kapitalizácie – klesli o viac než 10 %. Aktuálny diskont voči EMA200 (červená čiara) je teraz takmer 15 %.
Zdroj: xStation5
