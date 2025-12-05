KKR investuje miliardy do dátových centier Compass podporovaných Brookfieldom

- KKR investuje miliardy dolárov do dátových centier Compass, ktoré podporuje Brookfield.
- Investícia sa týka existujúcich aktív aj budúcich projektov.
- Cieľom je financovať výstavbu nových dátových centier bez úplného predaja spoločnosti.
- Za rastúcim záujmom o digitálnu infraštruktúru stojí boom v oblasti umelej inteligencie a s ním spojený dopyt po výpočtovom výkone.
- KKR investuje miliardy dolárov do dátových centier Compass, ktoré podporuje Brookfield.
- Investícia sa týka existujúcich aktív aj budúcich projektov.
- Cieľom je financovať výstavbu nových dátových centier bez úplného predaja spoločnosti.
- Za rastúcim záujmom o digitálnu infraštruktúru stojí boom v oblasti umelej inteligencie a s ním spojený dopyt po výpočtovom výkone.
Spoločnosť KKR & Co. sa dohodla na investícii do portfólia dátových centier Compass Datacenters, ktoré podporuje správca aktív Brookfield Asset Management. Podľa oficiálneho vyjadrenia Compass uzavrel definitívnu dohodu, ktorá zahŕňa investíciu do časti prevádzkových aktív aj budúcich projektov dátových centier. Hodnota transakcie by sa podľa informácií blízkych rokovaniam mala pohybovať v rozsahu niekoľkých miliárd dolárov.
Compass Datacenters už skôr rokoval o predaji podielu vo vyspelých aktívach, aby získal prostriedky na ďalšiu expanziu, najmä výstavbu nových dátových centier. Aktuálna dohoda spoločnosti umožní pokračovať v raste bez potreby úplnej kontroly nad celým portfóliom.
Investícia prichádza v čase, keď valuácie digitálnej infraštruktúry prudko rastú, predovšetkým kvôli vysokému dopytu po výpočtovej kapacite v súvislosti s boomom umelej inteligencie (AI). Dátové centrá sa stávajú kľúčovou infraštruktúrou pre AI modely, cloudové služby a edge computing, čo priťahuje investorov hľadajúcich dlhodobé výnosy a stabilitu.
Pre KKR ide o ďalší krok v rozširovaní pôsobnosti v oblasti infraštruktúry. Pre Compass dohoda znamená posilnenie kapitálovej pozície a flexibilnejšiu reakciu na rýchlo rastúci dopyt po hostingu a výpočtových kapacitách.
Graf KKR.US (D1)
Akcie investičnej spoločnosti KKR sa aktuálne obchodujú na úrovni 130,37 USD, čím sa dostali blízko kľúčovej rezistencie v oblasti 132,50 USD, kde sa nachádza aj 100-dňový kĺzavý priemer (SMA 100). Akcie v posledných týždňoch vykazujú jasný obrat do rastového trendu, čo potvrdzuje prieraz nad 50-dňový kĺzavý priemer EMA (124,02 USD), ktorý teraz slúži ako najbližšia podpora. RSI dosahuje hodnotu 60,3, teda sa nachádza v neutrálnej zóne s miernym náznakom prekúpenosti, čo však stále poskytuje priestor na pokračovanie rastu.
Z pohľadu technickej analýzy bude kľúčové sledovať, či sa akcii podarí preraziť rezistenciu na 132,58 USD (SMA 100). Jej prekonanie by mohlo otvoriť cestu k ďalšiemu rastu smerom k 138–140 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce maximá z leta. Naopak, v prípade odmietnutia tejto úrovne možno očakávať návrat k hladine 124 USD (EMA 50).
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Švajčiarsko zvažuje zmiernenie kapitálových pravidiel pre UBS
Bank of America otvára dvere kryptomenám aj menším investorom
Netflix kupuje Warner Bros – Čo to znamená pre streamovací sektor a finančné trhy?
US Open: Americké indexy rastú po údajoch PCE 🗽 Akcie polovodičových spoločností prudko posilňujú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.