Bank of America otvára dvere kryptomenám aj menším investorom

- Bank of America od januára umožní poradcom odporúčať kryptomenové ETF a ETP aj bežným klientom.
- Novinka odráža rastúci inštitucionálny záujem o digitálne aktíva.
- Odporúčaná expozícia je 1–4 %, avšak iba pre investorov s vyššou toleranciou voči riziku.
- Kryptotrh zostáva volatilný, Bitcoin v novembri zaznamenal rekordný prepad.
- Bank of America od januára umožní poradcom odporúčať kryptomenové ETF a ETP aj bežným klientom.
- Novinka odráža rastúci inštitucionálny záujem o digitálne aktíva.
- Odporúčaná expozícia je 1–4 %, avšak iba pre investorov s vyššou toleranciou voči riziku.
- Kryptotrh zostáva volatilný, Bitcoin v novembri zaznamenal rekordný prepad.
Od 5. januára 2026 umožní Bank of America (BAC) svojim poradcom z Merrill, Merrill Edge a Private Bank odporúčať kryptomenové produkty v rámci klientskych portfólií. Ide o významný posun v prístupe banky ku kryptomenám, keďže doteraz mohli poradcovia len vykonávať pokyny klientov, nie kryptomeny aktívne odporúčať. Po novom tak budú môcť sami navrhovať alokáciu časti portfólia do krypto ETF a ETP produktov, a to bez ohľadu na výšku spravovaného majetku.
Doteraz mali prístup ku kryptomenovým ETF len klienti spĺňajúci určité majetkové limity. Teraz sa však otvára možnosť širšiemu okruhu investorov, čo sa vníma ako ďalší krok k inštitucionálnemu ukotveniu kryptomien vo svete financií.
Podľa hlavného investičného riaditeľa Merrill a Bank of America Private Bank, Chrisa Hyzyho, môže byť pre investorov s vyššou toleranciou voči riziku a záujmom o tematické inovácie vhodná alokácia 1–4 % portfólia do digitálnych aktív. Zároveň však dodáva, že volatilita a špecifické riziká tohto trhu si vyžadujú opatrnosť.
Bank of America reaguje na širší trend – v USA rastie tlak na uvoľnenie regulácií kryptomien, najmä zo strany prezidenta Donalda Trumpa. Mnohí investori zároveň uprednostňujú držanie kryptomien cez ETF a ETP, ktoré ponúkajú vyššiu bezpečnosť, likviditu a jednoduchšiu reguláciu než priame vlastníctvo kryptomien.
Napriek rastúcej adopcii zostáva kryptomenový trh vysoko volatilný. Bitcoin počas novembra 2025 stratil viac než 18 000 USD, čo bol najväčší mesačný pokles v dolárovom vyjadrení od mája 2021. Merrill vo svojej správe upozorňuje, že napriek väzbe medzi adopciou a dlhodobou hodnotou môžu trhové špekulácie krátkodobo nafúknuť ceny výrazne nad ich skutočnú úžitkovú hodnotu.
Graf BAC.US (D1)
Akcie spoločnosti Bank of America sa aktuálne obchodujú na hodnote 54,45 USD, teda v blízkosti lokálnych maxím z predchádzajúcich mesiacov. Cena sa stabilne drží nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (52,10 USD) a SMA 100 (50,48 USD), čo potvrdzuje pokračujúci býčí trend. RSI sa pohybuje na úrovni 60,4, teda v mierne prekúpenej zóne, ale stále s priestorom na ďalší rast bez bezprostredného rizika obratu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Švajčiarsko zvažuje zmiernenie kapitálových pravidiel pre UBS
KKR investuje miliardy do dátových centier Compass podporovaných Brookfieldom
Netflix kupuje Warner Bros – Čo to znamená pre streamovací sektor a finančné trhy?
US Open: Americké indexy rastú po údajoch PCE 🗽 Akcie polovodičových spoločností prudko posilňujú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.