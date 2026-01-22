Akcie Old Republic International klesli o viac než 10 % po slabých výsledkoch

-
Akcie poistenia Old Republic International Corporation (NYSE: ORI) sa dnes prepadli viac než o 10 %, a to bezprostredne po zverejnení výsledkov za 4. štvrťrok 2025, ktoré investori neprijali pozitívne. Tento pokles patrí medzi najvýraznejšie medzi poistnými titulmi na trhu.
Výsledky a zisk
Old Republic oznámila upravený zisk na akciu (EPS) približne 0,74 USD, čo bolo pod očakávaním analytikov okolo 0,87 USD. Tržby síce vzrástli na asi 2,36 – 2,39 mld. USD, ale výsledok nebol dostatočne silný na to, aby uspokojil trh.
Na negatívnu reakciu trhu vplýval aj vyšší kombinovaný pomer škôd a nákladov, ktorý môže znižovať ziskovosť poistných segmentov.
Trhová reakcia
Investori reagovali rýchlo predajom akcií, čo vyvolalo prudký pokles ceny. Tento vývoj ukazuje, ako citlivo trh reaguje na kvartálne výsledky a zmeny v prevádzkovej výkonnosti. Zdroj: xStation5
Kontext fundamentov
Old Republic má diverzifikované poistné portfólio a stabilné príjmy z viacerých produktových segmentov vrátane poistenia majetku, záväzkov a poistiek vlastníckych práv. Spoločnosť tiež pravidelne vypláca dividendy a uskutočňuje programy spätného odkupu akcií, čo môže podporiť hodnotu pre akcionárov v dlhšom období.
