Broadcom vidí AI čipy nad 100 mld. USD v roku 2027, dopyt po custom silikóne zrýchľuje

Broadcom uviedol, že má „line of sight“ na tržby z AI čipov nad 100 mld. USD v roku 2027, keďže hyperscaleri pokračujú v masívnych investíciách do AI infraštruktúry. Spoločnosť zároveň oznámila silné výsledky za fiškálny Q1, lepší výhľad na Q2 a nový program spätného odkupu akcií v objeme 10 mld. USD.
Výsledky a výhľad: kľúčové čísla
Broadcom vykázal vo fiškálnom Q1 tržby 19,31 mld. USD (štvrťrok sa skončil 1. februára 2026), pričom AI tržby narástli na 8,4 mld. USD vďaka dopytu po custom akcelerátoroch a AI sieťových riešeniach. Na fiškálny Q2 firma očakáva tržby približne 22,0 mld. USD a AI polovodičové tržby 10,7 mld. USD.
Čo ťahá rast v AI
Custom AI čipy a networking
Základom stratégie Broadcomu je custom silicon: firma so zákazníkmi prevádza skoré návrhy do podoby čipov, ktoré sa dajú vyrábať (napríklad v Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)). Manažment zdôrazňuje, že dopyt sa týka nielen akcelerátorov, ale aj sieťovej infraštruktúry, ktorá prepája veľké AI clustre v dátových centrách.
Capex hyperscalerov zostáva silným vetrom do chrbta
Reuters poukázal na očakávania, že Alphabet, Microsoft, Amazon a Meta môžu tento rok investovať minimálne 630 mld. USD do AI infraštruktúry, čo podporuje dopyt po čipoch aj sieťových prvkoch.
Zákaznícka pipeline: Anthropic, OpenAI a Meta
Broadcom očakáva dodávky 1 gigawattu tensor processing units (TPU) pre Anthropic v roku 2026 a rast na 3 gigawatty v roku 2027. Zároveň cieli na dodanie prvého AI čipu pre OpenAI v roku 2027 a viac než 1 gigawatt týchto čipov.
Pri Mete CEO Hock Tan odmietol správy o spomalení a uviedol, že roadmapa MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) je „alive and well“.
Reakcia akcií Broadcom a čo sledovať ďalej
Akcie Broadcom podľa Reuters po výsledkoch posilnili v after-market obchodovaní takmer o 5 %. V najnovšej seanse sa AVGO obchodovalo okolo 317 USD.
