Video McDonald's vyvolalo hamburgerovú vojnu 🍔

- Vedenie spoločností Wendy's a Burger King reaguje na virálne video generálneho riaditeľa spoločnosti McDonald's
- Akcie spoločnosti MCD sa obchodujú blízko historických maxím na úrovni viac ako 330 USD
- Vedenie spoločností Wendy's a Burger King reaguje na virálne video generálneho riaditeľa spoločnosti McDonald's
- Akcie spoločnosti MCD sa obchodujú blízko historických maxím na úrovni viac ako 330 USD
Súperenie medzi najväčšími reťazcami rýchleho občerstvenia je opäť v centre pozornosti. McDonald's, Burger King a Wendy's rozpútali na sociálnych médiách hamburgerovú vojnu. Diskusiu začal generálny riaditeľ McDonald's Chris Kempczinski, ktorý vo videu ochutnáva nový hamburger Big Arch. Video malo byť neformálnou ochutnávkou, ale na internete vyvolalo zmiešané reakcie a stalo sa terčom vtipov a komentárov používateľov. Tom Curtis, prezident americkej divízie Burger King, rýchlo zareagoval na situáciu. Zverejnil svoje vlastné video, v ktorom ochutnáva ikonický hamburger Whopper. Jeho reakcia bola koncipovaná ako odpoveď na video McDonald's. Do online potýčky sa potom zapojila aj reťazec Wendy's, ktorého vedenie zverejnilo video s vlastným hamburgerom Baconator. V krátkom čase boli sociálne médiá zaplavené príspevkami pripomínajúcimi dlhoročné súperenie medzi týmito spoločnosťami.
Podobné výmeny nie sú v odvetví rýchleho občerstvenia ničím novým. Reťazce sa už dlho snažia odlíšiť nielen chuťou svojich produktov, ale aj marketingom a komunikáciou so zákazníkmi. Sociálne médiá sú dnes jedným z najdôležitejších nástrojov na získanie pozornosti verejnosti. Bitka prichádza v čase, keď jednotlivé reťazce zavádzajú nové alebo vylepšené hamburgery a snažia sa prilákať zákazníkov späť do svojich reštaurácií. V prostredí rastúcej konkurencie a citlivosti spotrebiteľov na ceny hľadajú značky nové spôsoby, ako upútať pozornosť.
Výkonnosť akcií týchto spoločností sa však v posledných rokoch veľmi líšila. Kým akcie spoločnosti McDonald's sa v posledných dňoch obchodovali blízko historických maxím nad 330 USD a za posledných päť rokov posilnili o 60 %, akcie spoločnosti Restaurant Brands (vlastníčka Burger King) za posledných päť rokov posilnili len o 14 % a obchodujú sa za približne 70 USD. Najhoršie si viedla spoločnosť Wendy's, ktorá v posledných rokoch stratila viac ako 65 % a v súčasnosti sa obchoduje za 7 USD.
GRAF MCD.US (D1), QSR.US (D1), WEN.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Boeing rastie vďaka správam o možnej obrovskej objednávke 737 MAX z Číny 📈
Wall Street sa snaží zastaviť hlbší pokles 🗽Marvell Technology rastie o 10 %
Oracle plánuje prepustiť až 30 000 zamestnancov 🧑💻
Akcie Ryanair pod tlakom pre konflikt na Blízkom východe 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.