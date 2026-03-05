Akcie Coinbase rastú o viac než 14 %, pomáha rally na bitcoine a pro-krypto sentiment

Akcie Coinbase Global (COIN) v poslednej seanse poskočili o viac než 14 % a ťažili zo širšieho rastu krypto akcií. Bitcoin sa počas rally vrátil nad úroveň 72 000 USD, čo zvyčajne zlepšuje náladu naprieč celým sektorom.
Čo stálo za rastom akcií Coinbase
Pohyb Coinbase sa vo veľkej miere prekrýval s rastom bitcoinu a „relief rally“ na rizikových aktívach. Zároveň sa zlepšili očakávania, že americké politické a regulačné prostredie môže byť voči kryptu priaznivejšie.
Najčastejšie spomínané faktory:
-
Rast bitcoinu: návrat BTC nad ~72 tisíc USD potiahol nahor aj krypto akcie.
-
Politické/regulačné titulky: trh reagoval na vyjadrenia Donalda Trumpa a na obnovený záujem o kryptolegislativu.
Prečo je bitcoin pre Coinbase taký dôležitý
Výsledky Coinbase sú cyklické: keď ceny kryptomien rastú, typicky rastie aj obchodná aktivita (a tým aj transakčné príjmy búrz). Návrat volatility a objemov preto býva pre sektor pozitívny.
Investori sledujú aj príjmy zo „subscription & services“ (napr. custody a ďalšie služby), ktoré môžu výsledky stabilizovať, no aj tie často kopírujú celkový dopyt po kryptu.
Rýchly trhový prehľad: COIN, BTC a ETH
-
Coinbase (COIN): približne 208,93 USD, zmena ~+14,6 %
-
Bitcoin (BTC): približne 72 787 USD
-
Ethereum (ETH): približne 2 129 USD
