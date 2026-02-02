Akcie Oracle klesajú po oznámení ambiciózneho AI financovania až do výšky 50 miliárd USD

- Oracle plánuje získať až 50 miliárd USD na expanziu AI cloudu, kombináciou dlhu a emisie akcií.
- Investori reagovali negatívne, akcie klesli o 4 % pre obavy z rastúceho zadlženia.
- Spoločnosť čelí zvýšenej kontrole po žalobe držiteľov dlhopisov a rastúcich nákladoch na poistenie dlhu.
- Analytici varujú pred tlakom na marže a oddialeným nástupom pozitívneho cash flow až okolo roku 2029.
Akcie spoločnosti Oracle sa v pondelkovom premarkete prepadli približne o 4 % po tom, ako firma oznámila plán navýšiť kapitál až o 50 miliárd USD v roku 2026 s cieľom rozšíriť svoju cloudovú infraštruktúru. Investori reagovali obavami z rastúceho zadlženia spoločnosti.
Oracle pod vedením Larryho Ellisona chce týmto financovaním pokryť narastajúci dopyt od kľúčových klientov, medzi ktorými sú Meta, AMD, Nvidia, OpenAI, TikTok či xAI.
Napriek tomu, že trh s umelou inteligenciou rýchlo rastie, investori sa pýtajú, či je tento rast udržateľný a či sa nákladná expanzia reálne premietne do zodpovedajúcich výnosov.
Podľa vedenia Oracle má byť financovanie rovnomerne rozdelené medzi dlh a akciové nástroje, vrátane nového programu predaja akcií až do výšky 20 miliárd USD a emisie nezabezpečených dlhopisov plánovanej na začiatok budúceho roka.
Analytici z Bernstein uviedli, že tento prístup môže pomôcť udržať investičný rating spoločnosti a zároveň znižiť neistotu ohľadom budúcich nákladov na financovanie.
Spoločnosť sa však ocitla pod väčším drobnohľadom po nedávnej žalobe zo strany držiteľov dlhopisov a minuloročnom náraste nákladov na zaisťovanie úverového rizika (CDS), ktoré v decembri dosiahli päťročné maximum.
Analytici z Jefferies uviedli, že plán Oracle „kupuje čas“ pre jej AI stratégiu, no zároveň varujú pred negatívnym vplyvom na marže a predpokladajú, že spoločnosť nezačne generovať pozitívne voľné cash flow pravdepodobne až vo fiškálnom roku 2029.
ORCL.US (D1)
Zdroj: xStation5
