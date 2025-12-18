Akcie prevádzkovateľa parížskych letísk sa prepadli po zamietnutí zvýšenia poplatkov

- Akcie ADP klesli o 11 %, čo je najväčší pokles od roku 2022, po tom, čo bolo zamietnuté zvýšenie letiskových poplatkov.
- Francúzsky regulátor kritizoval podhodnotenie návratnosti kapitálu vo výpočtoch ADP.
- Investičný plán do roku 2034 vyžaduje zvýšenie príjmov, ktoré je teraz ohrozené.
- Spoločnosť musí do 16. januára predložiť nový návrh poplatkov, pričom rozhodnutie sa očakáva vo februári.
Akcie spoločnosti Aéroports de Paris, ktorá spravuje hlavné parížske letiská Charles de Gaulle a Orly, vo štvrtok zaznamenali najväčší prepad za posledné tri roky. Dôvodom bolo rozhodnutie francúzskeho regulačného úradu vetovať návrh na zvýšenie letiskových poplatkov, ktoré mali pomôcť financovať rozsiahly investičný plán vo výške 8,4 miliardy eur.
Počas obchodovania klesla hodnota akcií až o 11 %, čo je najväčší pokles od decembra 2022. Francúzsky Úrad pre reguláciu dopravy zamietol návrh ADP na zvýšenie niektorých letiskových poplatkov o 1,5 % v období od 1. apríla 2026 do 31. marca 2027. Podľa úradu došlo k podhodnoteniu návratnosti regulovaného kapitálu, čo by mohlo viesť k nevyváženosti a rastúcim nákladom v regulovanej oblasti. Naopak bol schválený 15 % nárast poplatku za asistenciu osobám so zníženou pohyblivosťou.
Podľa ADP bude nový návrh predložený do 16. januára a finálne rozhodnutie by malo padnúť vo februári. Spoločnosť, v ktorej francúzsky štát drží 51 % podiel, čelí neistote ohľadom strednodobého vývoja taríf a ziskovosti, ako upozornili analytici UBS.
ADP plánuje do roku 2034 rozsiahlu modernizáciu svojich letísk s cieľom zvýšiť kapacitu o 18 miliónov cestujúcich, aby si udržala konkurencieschopnosť voči rýchlo rastúcim leteckým uzlom na Blízkom východe. Financovanie malo byť založené na každoročnom zvyšovaní poplatkov v súlade s indexom spotrebiteľských cien, no tento plán je teraz ohrozený.
Graf ADP.FR (D1)
Akcie spoločnosti Aéroports de Paris zaznamenali prudký jednodňový prepad a aktuálne sa obchodujú na úrovni 115,10 EUR, čo predstavuje výrazný pokles pod úroveň kĺzavého priemeru EMA 50 (122,06 EUR) aj SMA 100 (117,84 EUR). RSI klesol na 39,3, teda pod neutrálnu zónu, čo signalizuje nárast predajného tlaku, no zatiaľ bez dosiahnutia prepredaného pásma. Z pohľadu technickej analýzy predstavuje hladina okolo 115 EUR prvú krátkodobú podporu. Ak by sa však predajný tlak stupňoval, ďalšia významnejšia úroveň sa nachádza okolo 111 EUR, čo zodpovedá predchádzajúcemu konsolidačnému pásmu z októbra. Pre návrat k pozitívnemu výhľadu by bolo potrebné, aby sa cena udržala nad EMA 50 a opäť prerazila nad 121 EUR.
Zdroj: xStation5
