Live Nation rastie po protimonopolnej dohode

Akcie spoločnosti Live Nation Entertainment posilnili po oznámení navrhovaného urovnania v protimonopolnom spore týkajúcom sa Ticketmasteru a dominantného postavenia firmy na trhu predaja vstupeniek a live podujatí. Vyšetrovanie, ktoré prebieha od roku 2024, zahŕňalo 39 štátov a District of Columbia a zameriavalo sa na obchodné praktiky, ako sú dlhodobé exkluzívne kontrakty a obmedzovanie prístupu konkurentov, ktoré podľa regulátorov viedli k vyšším cenám vstupeniek pre spotrebiteľov.
Navrhované urovnanie zahŕňa vyplatenie približne 200 až 280 mil. USD na náhradách škody a zavedenie prevádzkových aj štrukturálnych zmien v Ticketmasteri. Spoločnosť sa zaviazala sprístupniť časť svojho ticketingového systému konkurenčným platformám, obmedziť exkluzívne zmluvy s miestami konania na štvorročné obdobie a pri vybraných podujatiach zastropovať servisné poplatky.
Reakcia trhu bola pozitívna, keďže investori urovnanie vnímajú ako spôsob zníženia najvýznamnejšieho právneho rizika, teda možnosti súdom nariadeného rozdelenia Ticketmasteru, ktoré by mohlo narušiť tržby aj prevádzkové fungovanie celej skupiny.
Zároveň urovnanie čelilo kritike zo strany viacerých štátnych generálnych prokurátorov a spotrebiteľských skupín, ktoré navrhované podmienky považujú za nedostatočné. Generálna prokurátorka štátu New York a koalícia viac než dvadsiatich piatich štátov oznámili, že budú pokračovať vo vlastných právnych krokoch s tým, že urovnanie nerieši jadro monopolného problému ani neobnovuje plnohodnotnú konkurenciu na trhu predaja vstupeniek.
Pre investorov bude kľúčové sledovať, ako federálny súd zareaguje na urovnanie, ako efektívne sa zavedú prevádzkové zmeny a ako sa budú vyvíjať pokračujúce konania na úrovni jednotlivých štátov. Hoci urovnanie môže zmierniť najakútnejšie riziká, ďalšie regulačné kroky v strednodobom a dlhodobom horizonte môžu stále ovplyvniť obchodný model Live Nation, tlak na marže, prevádzkové náklady aj schopnosť generovať stabilné cash flow.
Rast ceny akcií po oznámení urovnania odráža krátkodobú regulačnú úľavu, no budúca valuácia bude do veľkej miery závisieť od toho, či bude dohoda schválená v aktuálnej podobe, aké ďalšie podmienky stanovia súdy a jednotlivé štáty a ako účinne sa zmeny v Ticketmasteri zavedú, vrátane reakcie trhu na tieto kroky.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Vyhral NETFLIX streamovacie vojny?
Zhrnutie trhov: Európske akcie sa pokúšajú stabilizovať napriek prudkému rastu cien ropy 🔍
ČEZ dosiahol zisk 27,4 miliardy CZK 🪫
BMW hlási problémy v Číne 🚗
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.