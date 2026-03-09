OpenAI kupuje Promptfoo 🛡️ a posilní bezpečnostné testovanie AI agentov pre firmy

OpenAI oznámil akvizíciu Promptfoo, platformy na bezpečnosť AI, ktorá pomáha firmám identifikovať a odstraňovať zraniteľnosti už počas vývoja AI systémov. Po uzavretí transakcie chce OpenAI integrovať technológiu Promptfoo do OpenAI Frontier – enterprise platformy na budovanie a prevádzku „AI kolegov“.
Čo Promptfoo robí a prečo je pre OpenAI dôležitý
Promptfoo je známy najmä open-source nástrojom typu CLI (command-line interface) a knižnicou na vyhodnocovanie a „red-teaming“ aplikácií nad veľkými jazykovými modelmi (large language model, LLM). OpenAI uvádza, že nástrojom Promptfoo dôveruje viac ako 25 % spoločností z Fortune 500 a tím vedú spoluzakladatelia Ian Webster a Michael D’Angelo.
Ako sa Promptfoo premietne do OpenAI Frontier
OpenAI akvizíciu vysvetľuje tým, že s nasadzovaním AI agentov do reálnych workflow rastie potreba systematického testovania, bezpečnosti a compliance.
Podľa OpenAI sa Frontier zameria okrem iného na:
-
Automatizované bezpečnostné testovanie a red-teaming (napr. prompt injection, jailbreaky, úniky dát, zneužitie nástrojov a správanie mimo pravidiel)
-
Integráciu bezpečnosti a evaluácií priamo do vývojových workflow (skoršie odhalenie a náprava rizík)
-
Dohľad a zodpovednosť: reporting a dohľadateľnosť zmien pre potreby governance, risk a compliance (GRC)
Načasovanie transakcie, open-source plán a čo sledovať ďalej
OpenAI uviedol, že uzavretie podlieha štandardným podmienkam a finančné detaily nezverejnil. Zároveň tvrdí, že bude ďalej rozvíjať open-source projekt Promptfoo a popri tom rozšíri enterprise funkcie integrované priamo vo Frontier.
