Donald Trump investoval do Netflixu a Warner Bros 🎞️

- Donald Trump kúpil akcie Netflixu a Warner Bros. Discovery
- Netflix odstúpil od kúpy WBD a nechal WBD spoločnosti Paramount Skydance
Americký prezident Donald Trump v uplynulých mesiacoch nakúpil dlhopisy Netflixu v hodnote viac ako 1,1 milióna libier. Stalo sa tak v čase, keď tento gigant v oblasti streamovania súťažil so spoločnosťou Paramount Skydance o získanie Warner Bros. Discovery. Podľa zverejnených dokumentov Trump kúpil dlhopisy Netflixu v hodnote viac ako 500 000 dolárov v dvoch transakciách 12. a 16. decembra. Ďalšie nákupy v hodnote viac ako 600 000 dolárov uskutočnil v dvoch transakciách 2. a 20. januára.
Tieto nákupy prišli v čase, keď Trump a jeho regulační úradníci verejne kritizovali Netflix v médiách. Napríklad spochybnili, či plánovaná transakcia spĺňa protimonopolné pravidlá, a vyvíjali tlak na spoločnosť, aby odvolala člena predstavenstva, bývalého poradcu bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu.
Dlhopisy Netflixu majú úrokovú sadzbu 5,37 % a splatnosť v novembri 2029. Zverejnené dokumenty v súčasnosti neuvádzajú, či a kedy boli dlhopisy predané. Podobne ako ostatní americkí prezidenti, aj Trump je oslobodený od zákonov o konflikte záujmov, ktoré zakazujú iným predstaviteľom výkonnej moci investovať do spoločností, ktoré obchodujú s vládou. Predpokladá sa, že dlhopisy kúpil prostredníctvom trustového fondu spravovaného jeho deťmi. Trump tiež kúpil dlhopisy Warner Bros. v hodnote 500 000 až 1 milión dolárov v dvoch transakciách 12. a 16. decembra.
Trump začal spochybňovať životaschopnosť plánovanej fúzie s Netflixom len niekoľko dní po jej oznámení 5. decembra. V tom čase novinárom povedal, že koncentrácia trhovej sily „môže byť problémom“. Spoločnosť Paramount, ktorú vedie syn Trumpovho spojenca a prominentného darcu Republikánskej strany Larryho Ellisona, zverejnila svoju ponuku na prevzatie 8. decembra. Netflix sa stiahol z licitácie po tom, ako Paramount pred približne dvoma týždňami prišiel s víťaznou ponukou vo výške 110 miliárd dolárov. Transakciu Paramountu podporí nový úver vo výške 39 miliárd dolárov, ktorý poskytnú Bank of America, Citigroup a investičná spoločnosť Apollo Global Management.
Akcie streamovacej spoločnosti Netflix tento rok len mierne vzrástli. Od začiatku roka posilnili približne o 7 %, zatiaľ čo za posledných 12 mesiacov vzrástli približne o 12 %. Naopak, akcie WBD zaznamenali výrazne silný rast. Hoci od začiatku roka klesli o 2 %, za posledných 12 mesiacov vzrástli približne o 160 %, čím sa stali jednými z najvýkonnejších mediálnych akcií. Tento rast súvisí okrem iného s ponukami na prevzatie spoločnosti. Akcie Paramount Skydance od začiatku roka klesli o 14 % a ich výkonnosť bola negatívna aj za posledných 12 mesiacov. Konkrétne, akcie za posledných 12 mesiacov stratili 4 %. Analytici však poukazujú na vysokú úroveň zadlženosti v súvislosti s touto transakciou, čo vyvoláva obavy investorov a viedlo k zníženiu ratingu spoločnosti.
GRAF NFLX.US (D1)
Zdroj: xStation05
