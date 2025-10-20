Akcie Rheinmetallu prudko vzrástli po objednávke na obrnené vozidlá za 4 miliardy USD – signál rastúceho obranného výdavku

-
Spoločný podnik Artec (Rheinmetall/KNDS) získal kontrakt vo výške približne 3,41 miliardy eur na dodávku 222 vozidiel Schakal pre Nemecko a Holandsko.
-
Kontrakt potvrdzuje širší rast výdavkov na obranu v Európe, reagujúc na geopolitické riziká a tlak na domácu výrobu.
-
Trh reagoval výrazne pozitívne: akcie Rheinmetallu vzrástli približne o 5 %, obranný sektor zažíva zvýšený záujem investorov.
-
Strategické výhody pre Rheinmetall – domáci výrobca, dlhodobé zákazky, logistické služby – ale stále platia riziká: vykonanie kontraktu a možné zmeny vo výdavkoch na obranu.
Nemecká obranná firma Rheinmetall zaznamenala výrazný rast akcií po tom, čo jej spoločný podnik Artec (64 % Rheinmetall, 36 % KNDS Germany) získal objednávku v hodnote 3,41 miliardy eur (približne 4 miliardy USD) na dodávku 222 bojových vozidiel Schakal (Jackal) pre ozbrojené sily Nemecka a Holandska. Tento kontrakt poukazuje na širší rast výdavkov na obranu v Európe a priaznivý výhľad pre tento sektor.
Detaily kontraktu
Objednávka prostredníctvom OCCAR pokrýva 150 vozidiel pre Nemecko a 72 pre Holandsko. Podiel Rheinmetallu sa blíži k 3 miliardám eur. Súčasťou je možnosť dodat ďalších až 248 vozidiel. Nový model Schakal kombinuje podvozok Boxer 8×8 s vežou Pumy osadenou 30 mm kanónom MK 30‑2/ABM od Rheinmetallu. V balíku sú zahrnuté logistické služby – náhradné diely, výcvik, špeciálne nástroje – a aj pokročilé ochranné prvky: ochrana proti ručným protitankovým zbraniam, detekcia útoku, obrana proti dronom.
Reakcia trhu a sektorové implikácie
Po oznámení kontraktu vzrástli akcie Rheinmetallu vo Frankfurte približne o 5 %. Celý európsky obranný sektor reagoval posilnením – zmluva je vnímaná ako silný indikátor novej fázy investícií do obrany. V Nemecku už beží širší program nakúpy: až 424 kolových obrnených vozidiel za takmer 7 miliárd eur. Z investičného hľadiska ide o významný signál – lepšia viditeľnosť zakázky, rast očakávaní a vyššia atraktivita. Zdroj: xStation5
Strategické pohľady a riziká
Kontrakt nie je iba dodávkou, ale reprezentuje politický posun smerom k preferencii európskych výrobcov zbrojenia. Pre Rheinmetall to znamenáerózne podmienky: rastúci počet objednávok, vyššie marže na servisné a logistické služby, lepšie vnímanie trhu. Ale riziká zostávajú: dodávka sa protiahne na roky (2027‑2031), výrobná či politická neistota môžu ovplyvniť výsledok. A tiež možný pokles výdavkov na obranu alebo uvoľnenie geopolitického tlaku by mohlo spomaliť trend.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.