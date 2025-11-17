TotalEnergies posilňuje svoju energetickú pozíciu: Spojenie s EPH za takmer 6 miliárd dolárov zdvojnásobí plynovú kapacitu

- TotalEnergies získava 50 % podiel vo flexibilnej energetickej platforme EPH za 5,1 miliardy eur.
- Spojením vznikne portfólio s výkonom 14 GW z plynových a biomasových elektrární a batérií v piatich európskych krajinách.
- Táto akvizícia urýchli rast cash flow a pomôže optimalizovať LNG reťazec.
- EPH sa stane štvrtým najväčším akcionárom TotalEnergies, transakcia bude dokončená do polovice roka 2026.
- TotalEnergies získava 50 % podiel vo flexibilnej energetickej platforme EPH za 5,1 miliardy eur.
- Spojením vznikne portfólio s výkonom 14 GW z plynových a biomasových elektrární a batérií v piatich európskych krajinách.
- Táto akvizícia urýchli rast cash flow a pomôže optimalizovať LNG reťazec.
- EPH sa stane štvrtým najväčším akcionárom TotalEnergies, transakcia bude dokončená do polovice roka 2026.
Francúzsky energetický gigant TotalEnergies oznámil významnú strategickú akvizíciu, keď uzavrel dohodu o kúpe 50 % podielu vo flexibilnej energetickej platforme spoločnosti EPH, ktorá je pod kontrolou českého miliardára Daniela Křetínskeho. Hodnota transakcie predstavuje 5,1 miliardy eur (takmer 6 miliárd dolárov) a prebehne formou výmeny akcií, čím sa EPH stane jedným z najväčších akcionárov TotalEnergies s podielom približne 4,1 %.
Táto akvizícia viac než zdvojnásobí čistú kapacitu plynových elektrární vo vlastníctve TotalEnergies a predstavuje ďalší krok v ambícii stať sa integrovaným hráčom na európskom trhu s elektrickou energiou, ktorý spája obnoviteľné zdroje a flexibilné plynové kapacity. Práve ich kombinácia je kľúčová pre pokrývanie kolísavého dopytu – najmä vzhľadom na rozvoj dátových centier, ktoré vyžadujú stabilné dodávky elektriny.
Novo vytvorené joint venture bude spravovať viac ako 14 GW kapacity v plynových a biomasových elektrárňach, batériových úložiskách a ďalších zariadeniach v Taliansku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Holandsku a Francúzsku. Obe strany si budú samostatne obchodovať svoju časť produkcie prostredníctvom tzv. „tolling“ modelu.
Prínosy transakcie pre TotalEnergies:
-
Ročná dodatočná výroba elektriny vo výške 15 TWh, ktorá urýchli očakávaný nástup pozitívneho cash flow na rok 2027 (pôvodne 2028).
-
Možnosť zvýšenia ziskovosti z obchodovania s LNG vďaka vlastnému spracovaniu cca 2 miliónov ton LNG ročne.
-
Transakcia má okamžite pozitívny vplyv na cash flow na akciu a umožní znížiť plánované kapitálové výdavky o 1 miliardu USD ročne v období 2026–2030, na 14–16 miliárd USD.
-
Celkový cieľ produkcie elektriny na úrovni 100–120 TWh ročne do roku 2030 zostáva nezmenený.
Křetínsky uviedol, že vstupom do TotalEnergies diverzifikuje svoje geografické pôsobenie, ktoré bolo doteraz sústredené hlavne na EÚ a Spojené kráľovstvo.
Z pohľadu trhu aj analytikov je tento krok vnímaný ako strategicky dôležitý, pretože TotalEnergies reaguje na tlak investorov na znižovanie dlhu, no zároveň zachováva aktívnu akvizičnú stratégiu v oblasti energetiky, ktorá má kľúčový význam pre dekarbonizáciu a stabilitu dodávok do budúcnosti.
Graf TTE.FR (D1)
Akcie spoločnosti TotalEnergies zaznamenali výrazný rastový obrat, keď počas posledných týždňov prudko posilnili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 56,58 EUR. Tento rast predstavuje prielom nad obe kľúčové technické úrovne – EMA 50 (53,39 EUR) a SMA 100 (52,86 EUR), čo je jasný signál zmeny trendu smerom nahor. RSI na úrovni 66,5 potvrdzuje silné nákupné momentum, pričom sa akcie blížia do pásma prekúpenosti. MACD taktiež generuje býčí signál, keďže hlavná línia je nad signálnou a histogram posilňuje, čo podporuje pokračovanie rastového trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trh sa pokúša o zotavenie, všetka nádej je v Nvidii
Constellation Energy a Three Mile Island – Jadrová minulosť a budúcnosť
Sage Group spúšťa spätný odkup akcií v hodnote 300 miliónov libier po silnom finančnom roku 2025
Nokia sa preorientuje s dôrazom na trh umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.