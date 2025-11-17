KKR rozširuje spoluprácu s PayPalom: odkúpi „kúp teraz, zaplať neskôr“ pôžičky až za 65 miliárd eur

- KKR odkúpi až 65 miliárd eur BNPL úverov od PayPalu, s obnoviteľným limitom 6 miliárd.
- Transakcia sa týka Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Veľkej Británie.
- PayPal naďalej poskytuje služby zákazníkom, KKR vlastní pohľadávky.
- Ide o stratégiu, ktorá umožňuje fintechom rozširovať úverové služby bez zaťaženia súvahy.
Investičná spoločnosť KKR & Co. oznámila rozšírenie zmluvy s PayPal Holdings, podľa ktorej odkúpi až 65 miliárd eur (približne 75,4 miliardy USD) vo forme pohľadávok z úverov typu „buy now, pay later“ (BNPL) poskytnutých v Európe. Nadväzuje tak na predchádzajúcu dohodu z roku 2023, keď KKR odkúpila pohľadávky v hodnote až 40 miliárd eur.
Nová dohoda zahŕňa obnoviteľný záväzok vo výške 6 miliárd eur, ktorý umožňuje fondom a účtom spravovaným KKR priebežne odkúpavať nové pôžičky, ktoré PayPal poskytne zákazníkom vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii.
Zatiaľ čo KKR prevezme samotné pohľadávky, PayPal zostáva zodpovedný za front-end procesy, ako je posudzovanie bonity, zákaznícky servis a správa pohľadávok. PayPal už túto transakciu zohľadnil vo svojom výhľade na štvrtý štvrťrok a celý rok 2025, ako uviedol vo vyhlásení.
Prečo je to dôležité:
Tento typ štruktúrovaných dohôd umožňuje firmám ako PayPal ponúkať úverové produkty bez zaťaženia vlastnej súvahy, čo je kľúčové v prostredí vyšších úrokových sadzieb a prísnejšej regulácie. Rovnaký prístup zvolili aj ďalšie fintech firmy – napríklad Klarna nedávno predala BNPL pohľadávky za až 26 miliárd USD spoločnosti Nelnet a predtým uzavrela dohodu so spoločnosťou Elliott Investment Management na predaj pohľadávok vo Veľkej Británii v hodnote až 30 miliárd libier.
Dohoda medzi KKR a PayPalom tak potvrdzuje rastúci trend sekuritizácie BNPL úverov ako spôsobu, ako odľahčiť fintechovým súvahám a preniesť kreditné riziko na inštitucionálnych investorov.
Graf PYPL.US (D1)
Akcie spoločnosti PayPal oslabujú a aktuálne sa obchodujú na úrovni 62,77 USD, čo znamená prielom pod dôležitú podporu bočnej konsolidácie posledných mesiacov. Cena sa nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (68,44 USD) a SMA 100 (70,04 USD), čo potvrdzuje jasný medvedí trend. RSI (39,8) signalizuje slabnúce momentum a blížiacu sa prepredanosť, ale bez známky obratu.
Zdroj: xStation5
Graf KKR & Co. (D1)
Akcie investičnej spoločnosti KKR sa aktuálne obchodujú na úrovni 119,83 USD a od začiatku novembra vykazujú stabilizačný trend po predchádzajúcom poklese. Aj tu sa však cena drží pod EMA 50 (125,92 USD) aj SMA 100 (134,88 USD), takže naďalej pretrváva medvedie nastavenie. RSI (43,1) zostáva pod neutrálnou hodnotou, no neprepadá sa, čo naznačuje určitú stabilizáciu. Krátkodobo sa trh nachádza v konsolidácii medzi 116–125 USD, a prielom nad EMA 50 by bol prvým pozitívnym signálom.
Zdroj: xStation5
