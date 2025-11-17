Hims & Hers posilňuje vedenie: Bývalá zástupkyňa šéfa FDA Deb Autor sa stáva prvou šéfkou pre oblasť politiky

- Hims & Hers vymenovala Deb Autor za prvú šéfku pre oblasť politiky (Chief Policy Officer).
- Autor má bohaté skúsenosti z FDA a AstraZeneca a už pôsobí v správnej rade Hims.
- Spoločnosť reaguje na rastúci regulačný tlak, vrátane vyšetrovania zo strany FDA.
- V novej pozícii bude Autor kľúčovou osobou pre regulačné a politické vzťahy firmy.
Spoločnosť Hims & Hers Health vymenovala Deb Autor do novo vytvorenej funkcie Chief Policy Officer (vedúca pre oblasť verejnej politiky). Autor, ktorá má viac ako 30 rokov skúseností v oblasti regulácií a farmácie, bude riadiť komunikáciu so štátnymi inštitúciami, regulátormi a tvorcami politík v čase, keď firma intenzívne vstupuje do interakcie s úradmi.
Deb Autor v minulosti pôsobila ako zástupkyňa komisára pre globálne regulačné operácie a politiku vo FDA (americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv) a zastávala vysokú pozíciu aj v spoločnosti AstraZeneca. Od minulého roka už pôsobí v dozornej rade Hims & Hers a vo svojej úlohe v predstavenstve bude pokračovať aj naďalej.
Jmenovanie prichádza v čase, keď spoločnosť čelí zvýšenému dohľadu zo strany amerických regulačných orgánov. V septembri sa Hims dostala pod drobnohľad FDA kvôli údajným klamlivým reklamám, a zároveň zmenila svoju stratégiu tým, že začala ponúkať personalizované verzie semaglutidu – účinnej látky v populárnom lieku Wegovy od spoločnosti Novo Nordisk. Tento krok nasledoval po zákaze hromadnej výroby neschválených kópií tejto látky.
Vo svojej novej úlohe bude Deb Autor úzko spolupracovať s pacientmi, telemedicínskymi platformami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, farmaceutickými firmami, regulátormi aj zákonodarcami, aby zabezpečila, že rozvoj digitálnej zdravotnej starostlivosti bude v súlade s aktuálnymi pravidlami a štandardmi.
Graf HIMS.US (D1)
Akcie spoločnosti Hims & Hers Health prechádzajú výrazným klesajúcim trendom a aktuálne sa obchodujú na úrovni 37,03 USD, čo znamená prudký pokles z úrovní nad 50 USD počas posledných týždňov. Cena sa nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (47,80 USD) a SMA 100 (50,35 USD), čo potvrdzuje silný medvedí sentiment na trhu. RSI na úrovni 35,4 sa blíži k prepredanej zóne (pod 30), no zatiaľ stále signalizuje pretrvávajúci predajný tlak.
Zdroj: xStation5
