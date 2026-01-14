Akcie Saab prudko rastú v dôsledku severského zbrojenia 📈

Akcie švédskeho zbrojárskeho podniku Saab AB (SAABB.SE) posilňujú a obchodujú sa blízko historického maxima na úrovni približne 700 SEK za akciu. Najväčším problémom pre býkov je v tomto štádiu ocenenie: po výraznom prehodnotení je Saab čoraz viac oceňovaný ako technologická rastová firma, nie ako tradičný obranný podnik.
Saab generuje približne 40 % svojich tržieb vo Švédsku a dopyt po jeho produktoch by sa mohol v rámci severného regiónu zrýchliť, keďže krajiny uprednostňujú kratšie a bezpečnejšie dodávateľské reťazce a reagujú na rastúce strategické riziká – tak zo strany Ruska, ako aj pre neistotu ohľadom spoľahlivosti amerického vybavenia v kontexte možného konfliktu záujmov v Arktíde počas aktuálnej administratívy Donalda Trumpa.
Zároveň segment letectva – ktorý tvorí približne štvrtinu podnikania Saab – naďalej čelí tlaku na marže: lietadlá spoločnosti súperia so silnou zahraničnou konkurenciou, širokou ponukou stíhačiek piatej generácie a očakávaným postupným presunom hlavných obranných výdavkov smerom k dronovým kapacitám.
SAAB akcie (D1)
Zdroj: xStation5
Ocenenie akcií Saab výrazne vzrástlo, zatiaľ čo čistý zisk – hoci v 1. a 2. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol približne o 50 %, v 3. štvrťroku už stagnoval – nerastie v súlade s cenou akcií. To naznačuje, že investori do ocenenia silno premietajú budúci rast, čím sa zvyšuje riziko prekúpenia. Pomer ceny k účtovnej hodnote sa aktuálne blíži k 10, pričom pomer ceny k tržbám presahuje 5. ROIC síce stále prevyšuje WACC, no náklady zároveň rastú spolu s prudkým nárastom počtu zamestnancov a zadlženie sa taktiež zvýšilo. Najväčším rizikom pre akcie Saab je potenciálne prímerie a mierová dohoda na Ukrajine, čo by mohlo znížiť dlhodobé rastové očakávania v obrannom sektore a utlmiť prílev kapitálu – aj keď investície do obrany ostanú štrukturálne zvýšené. Dôležité je, že čistá marža spoločnosti od 1. štvrťroka 2025 klesá a momentálne nie je výrazne nad historickým priemerom.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
