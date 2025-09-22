Akcie Samsung rastú po správach o partnerstve s Nvidiou.

Akcie Samsung Electronics na londýnskom trhu vzrástli o takmer 5 % a dosiahli úrovne, ktoré tu dlho neboli.
Tento nárast bol spôsobený najmä správami o tom, že spoločnosť získala súhlas od Nvidie na použitie svojich pokročilých pamäťových čipov HBM3E v akcelerátoroch pre umelú inteligenciu.
Ide o kľúčový moment pre juhokórejského technologického lídra, ktorý sa dlhodobo usiluje o posilnenie svojej pozície na rýchlo rastúcom trhu výkonných pamätí.
Podľa miestnych médií pamäť HBM3E od Samsungu úspešne prešla prísnymi kvalitatívnymi testami, ktoré požadovala Nvidia.
Tento prelom otvára spoločnosti dvere k spolupráci s jedným z najväčších hráčov v oblasti AI čipov a dáva jej šancu konkurovať firmám ako SK Hynix a americká Micron.
Samsung plánuje začať dodávky týchto pokročilých čipov pre Nvidiu už v štvrtom kvartáli 2025, čo je obzvlášť významné vzhľadom na rastúci dopyt po pamätiach určených pre AI.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Vďaka tejto certifikácii sa Samsung stáva tretím oficiálnym dodávateľom pamätí HBM3E pre Nvidiu, čo môže výrazne posilniť jeho pozíciu na globálnom trhu AI pamäťových čipov.
Po rokoch meškaní a niekoľkých neúspešných pokusoch o certifikáciu ide o jasný signál, že najnovšie technológie spoločnosti spĺňajú najvyššie štandardy v odvetví.
Investori túto správu privítali s nadšením, čo sa prejavilo v dynamickom raste ceny akcií spoločnosti na burze.
Navyše Samsung dosiahol pokrok aj v ďalších kľúčových oblastiach, napríklad vo výrobe čipov pre Teslu, čím ešte viac posilňuje svoju pozíciu významného hráča na trhu s polovodičmi.
Aj keď počiatočné objednávky HBM3E pamätí od Nvidie môžu byť skôr mierne, schválenie tohto produktu predstavuje dôležitý krok, ktorý môže otvoriť cestu k väčším kontraktom a širšej spolupráci.
Analytici zdôrazňujú, že úspech Samsungu pri získaní certifikácie od Nvidie je nielen technologickým, ale aj strategickým úspechom.
Ukazuje schopnosť spoločnosti splniť najprísnejšie požiadavky odvetvia a zvyšuje jej šance na zapojenie do budúcich projektov, ako je HBM4.