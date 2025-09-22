viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

Akcie Samsung rastú po správach o partnerstve s Nvidiou.

13:26 22. septembra 2025

Akcie Samsung Electronics na londýnskom trhu vzrástli o takmer 5 % a dosiahli úrovne, ktoré tu dlho neboli.
Tento nárast bol spôsobený najmä správami o tom, že spoločnosť získala súhlas od Nvidie na použitie svojich pokročilých pamäťových čipov HBM3E v akcelerátoroch pre umelú inteligenciu.
Ide o kľúčový moment pre juhokórejského technologického lídra, ktorý sa dlhodobo usiluje o posilnenie svojej pozície na rýchlo rastúcom trhu výkonných pamätí.

Podľa miestnych médií pamäť HBM3E od Samsungu úspešne prešla prísnymi kvalitatívnymi testami, ktoré požadovala Nvidia.
Tento prelom otvára spoločnosti dvere k spolupráci s jedným z najväčších hráčov v oblasti AI čipov a dáva jej šancu konkurovať firmám ako SK Hynix a americká Micron.
Samsung plánuje začať dodávky týchto pokročilých čipov pre Nvidiu už v štvrtom kvartáli 2025, čo je obzvlášť významné vzhľadom na rastúci dopyt po pamätiach určených pre AI.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

Otvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Vďaka tejto certifikácii sa Samsung stáva tretím oficiálnym dodávateľom pamätí HBM3E pre Nvidiu, čo môže výrazne posilniť jeho pozíciu na globálnom trhu AI pamäťových čipov.
Po rokoch meškaní a niekoľkých neúspešných pokusoch o certifikáciu ide o jasný signál, že najnovšie technológie spoločnosti spĺňajú najvyššie štandardy v odvetví.

Investori túto správu privítali s nadšením, čo sa prejavilo v dynamickom raste ceny akcií spoločnosti na burze.
Navyše Samsung dosiahol pokrok aj v ďalších kľúčových oblastiach, napríklad vo výrobe čipov pre Teslu, čím ešte viac posilňuje svoju pozíciu významného hráča na trhu s polovodičmi.
Aj keď počiatočné objednávky HBM3E pamätí od Nvidie môžu byť skôr mierne, schválenie tohto produktu predstavuje dôležitý krok, ktorý môže otvoriť cestu k väčším kontraktom a širšej spolupráci.

Analytici zdôrazňujú, že úspech Samsungu pri získaní certifikácie od Nvidie je nielen technologickým, ale aj strategickým úspechom.
Ukazuje schopnosť spoločnosti splniť najprísnejšie požiadavky odvetvia a zvyšuje jej šance na zapojenie do budúcich projektov, ako je HBM4.

 

Zdroj: xStation5

 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

Otvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

  • Konkurenčné spready
  • Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
  • Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť

Správy z trhov

23.09.2025
20:15

Denné zhrnutie: Wall Street pod tlakom kvôli výpredaju technológií 📉 Káva klesá o viac než 4 %

  PMI dáta za september prekvapili trhy: Vo Francúzsku nastal pokles, zatiaľ čo v Nemecku kompozitný aj index služieb vzrástli...

 18:57

Prejav predsedu Fedu Jeroma Powella

Jerome Powell, predseda Fedu, dnes komentoval situáciu americkej ekonomiky. Podľa neho neexistuje žiadna cesta menovej politiky bez rizík...

 18:19

United States Antimony Corporation získala vládnu zákazku. Akcie spoločnosti prudko rastú!

United States Antimony Corporation (UAMY.US) oznámila uzavretie významnej zmluvy s americkým ministerstvom obrany v hodnote až 245...
Viac správ

Pripojte sa k viac ako 1 700 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu