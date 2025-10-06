Akcie spoločnosti Critical Metals vystrelili o 75 % po správe o možnom vstupe USA do projektu na Grónsku

- Akcie Critical Metals vzrástli o 75 % po správe o záujme americkej vlády o kapitálový vstup.
- Firma vlastní najväčšie grónske ložisko vzácnych zemín, ktoré je strategické pre USA aj Európu.
- Administratíva Donalda Trumpa rokuje o premene grantu vo výške 50 miliónov USD na približne 8 % podiel.
- Záujem o spoločnosť Critical Metals zapadá do širšej snahy USA znížiť závislosť od Číny v oblasti kritických surovín.
Akcie Critical Metals vzrástli v predobchodnej fáze o viac než 75 % po tom, čo agentúra Reuters informovala, že americká vláda zvažuje kapitálový vstup do ťažobnej spoločnosti, ktorá vyvíja najväčší projekt vzácnych zemín v Grónsku. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami o zámere rokuje administratíva Donalda Trumpa.
Ak by k transakcii skutočne došlo, znamenalo by to priamy podiel vlády USA v oblasti, ktorá je geopoliticky aj surovinovo strategická. Grónsko je bohaté nielen na vzácne zeminy a lítium, ale zároveň zaujíma kľúčovú polohu medzi Európou a Severnou Amerikou. Prezident Trump už skôr navrhoval, aby USA získali kontrolu nad Grónskom, práve kvôli jeho nerastnému bohatstvu a strategickej polohe.
Washington v posledných rokoch investoval aj do ťažobných firiem ako Lithium Americas či MP Materials. Všetko je súčasťou širšej iniciatívy na zníženie závislosti od Číny, ktorá v súčasnosti dominuje v dodávkach vzácnych zemín a ďalších kľúčových surovín.
Critical Metals v roku 2024 kúpila grónske ložisko Tanbreez za 5 miliónov USD v hotovosti a 211 miliónov USD v akciách. Tento rok spoločnosť podala žiadosť o grant vo výške 50 miliónov USD podľa zákona o obrane (Defense Production Act). Podľa troch zdrojov sa však v posledných šiestich týždňoch začalo rokovanie o premene grantu na kapitálový podiel, ktorý by americkej vláde zabezpečil približne 8 % vlastníctvo spoločnosti. Finálne podmienky zatiaľ nie sú dohodnuté – diskutuje sa napríklad aj o možnom použití warrantov na získanie podielu.
Trhová kapitalizácia spoločnosti dosahovala ku koncu minulého týždňa približne 786,9 milióna USD a jej akcie od začiatku roka vzrástli o viac než 17 %, čo naznačuje rastúci záujem investorov o strategické suroviny.
Graf CRML.US (D1)
Zdroj: xStation5
