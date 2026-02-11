Akcie spoločnosti Gerresheimer klesli o 35 % v dôsledku odloženia zverejnenia výsledkov

- Akcie spoločnosti Gerresheimer klesli až o 35 %, čo je najnižšia hodnota od roku 2009.
- Akcie spoločnosti Gerresheimer klesli až o 35 %, čo je najnižšia hodnota od roku 2009.
- Spoločnosť odložila zverejnenie svojich výsledkov z dôvodu audítorského preskúmania.
- Spoločnosť plánuje predať svoju divíziu Centor s cieľom posilniť svoju finančnú stabilitu.
- Dôvera investorov bola výrazne otrasená a výsledok auditu bude kľúčový.
Akcie nemeckej spoločnosti Gerresheimer AG, výrobcu obalov pre farmaceutický a kozmetický priemysel, prudko klesli po tom, čo spoločnosť oznámila odloženie zverejnenia svojich ročných výsledkov. Akcie klesli počas stredajšieho obchodovania až o 35 %, čo je najnižšia úroveň od roku 2009, a potom sa zotavili na stratu okolo 29 %.
Spoločnosť uviedla, že sa rozhodla najať druhú audítorskú spoločnosť, aby preskúmala jej účtovné postupy za fiškálne roky 2024 a 2025. Výsledky za rok 2025, pôvodne naplánované na 26. februára, boli odložené bez stanovenia nového termínu. K tomuto kroku došlo po tom, ako nemecký regulačný orgán v septembri začal audit z dôvodu podozrenia z nezrovnalostí a následné vnútorné vyšetrovanie odhalilo pravdepodobné problémy s účtovníctvom.
Trh reagoval veľmi negatívne. Analytici varujú, že situácia sa zhoršuje a dôvera investorov je vážne narušená. Významný výpredaj je ďalšou ranou pre spoločnosť, ktorá sa snaží stabilizovať svoje financie a reputáciu.
Výhľad a reštrukturalizácia
Napriek súčasným problémom spoločnosť zverejnila predbežný výhľad na fiškálny rok 2026. Očakáva tržby v rozmedzí 2,3 až 2,4 miliardy eur a upravenú maržu EBITDA medzi 18 % a 19 % (bez aktivít v oblasti fúzií a akvizícií).
Zároveň spoločnosť začala s predajom svojej divízie Centor, ktorá vyrába obalové systémy pre lieky na predpis. Transakcia by mala byť dokončená do konca tohto roka. Naopak, plánovaný predaj segmentu lisovaného skla bol odložený na neskôr.
Predaj Centoru by mohol čiastočne zmierniť obavy investorov o refinancovanie dlhu, ale znamená to aj stratu atraktívneho aktíva s vysokými maržami.
Celkovo sa Gerresheimer nachádza v náročnej situácii, kde kombinácia regulačného tlaku, účtovných problémov a straty dôvery investorov vyvíja značný tlak na jeho akcie. Ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od výsledkov auditu a schopnosti vedenia obnoviť transparentnosť a stabilitu financií spoločnosti.
Graf GXI.DE (D1)
Akcie sa v súčasnosti obchodujú za približne 19,16 EUR, čo predstavuje prudký pokles a zároveň najnižšiu úroveň za posledné roky. Výrazná medvedia sviečka sprevádzaná zvýšeným objemom naznačuje panickú reakciu na trhu. Cena je výrazne pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (26,53 EUR) a SMA 100 (28,16 EUR) – ktoré vykazujú prudký klesajúci trend. To potvrdzuje dlhodobý klesajúci trend, ktorý sa teraz zrýchlil v dôsledku negatívnych fundamentálnych správ. RSI klesol na 28,7, čím vstúpil do prekúpeného teritória. To signalizuje extrémny predajný tlak a možnosť krátkodobého technického oživenia, ale zatiaľ bez známok stabilizácie. Z technického hľadiska je teraz kľúčové, či sa cena dokáže stabilizovať nad úrovňou 18 EUR. Ak dôjde k technickému odrazu, prvý významný odpor je v rozmedzí 23 – 25 EUR, kde sa nachádza predchádzajúca konsolidačná zóna. Bez návratu nad túto zónu však výhľad zostáva jasne negatívny.
Zdroj: xStation5
