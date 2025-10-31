Akcie spoločnosti Meta klesli o viac ako 10 % pre rekordné výdavky na AI

-
Meta síce dosiahla 26% rast tržieb, ale jej akcie prudko klesli pre obavy z rastúcich AI nákladov.
-
Výdavky na infraštruktúru a špičkový personál vyvolávajú otázky o krátkodobej ziskovosti.
-
Analytici znížili očakávania ziskov, no stále veria v dlhodobý potenciál AI riešení.
-
Firma musí presvedčiť investorov, že jej AI stratégia bude prinášať konkrétne výsledky a výnosy.
-
Spoločnosť Meta Platforms (NASDAQ: META) oznámila silné kvartálne výsledky, no investori reagovali negatívne. Akcie firmy sa prepadli o viac ako 10 % po tom, čo spoločnosť predstavila vyšší výhľad výdavkov na AI a signalizovala rast nákladov pre rok 2026.
Silné tržby nestačili na upokojenie trhu
Meta dosiahla tržby vo výške približne 51,4 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 26 %. Pozornosť sa však presunula na vysoké výdavky, ktoré sa týkajú budovania AI infraštruktúry, náboru odborníkov a prevádzkových nákladov.
AI ako investícia aj riziko
Meta sa stáva jedným z najväčších investorov do AI technológií, no:
-
Jej náklady sú vyššie než u konkurencie, ktorá už AI monetizuje (napr. Amazon, Google).
-
Analytici znížili odhady ziskov na nasledujúce roky kvôli rýchlejšiemu rastu výdavkov.
-
Firma plánuje emisiu dlhopisov až do výšky 25 miliárd USD, čím si zvyšuje zadlženosť a riziko pre investorov.
Trhová reakcia a širšie dôsledky
Meta stratila v jeden deň približne 200 miliárd USD na trhovej hodnote. Napriek solídnemu rastu v reklame majú investori obavy z toho, či sa AI výdavky premenia na skutočné výnosy. Analytici sledujú, či Meta dokáže tieto investície premeniť na konkrétne obchodné modely – napríklad zlepšenie reklamy alebo nové AI produkty pre firmy. Zdroj: xStation5
Ďalší vývoj
Kritické bude:
-
Ako rýchlo Meta dokáže preukázať návratnosť investícií.
-
Aký bude pomer medzi rastom výdavkov a prípadným zvýšením výnosov.
-
Ako investori zareagujú na rastúci dlh a vyššie prevádzkové náklady.
-
Či budú analytici pokračovať v znižovaní cieľových cien, alebo sa obnoví dôvera.
