Akcie Stellantis prudko klesli pre obrovský odpis súvisiaci s elektromobilitou

- Stellantis oznámil odpis vo výške 22,2 mld. EUR v dôsledku útlmu v oblasti elektromobilov.
- Akcie klesli až o 24 %, čo by predstavovalo najväčší jednodňový pokles v histórii spoločnosti.
- Spoločnosť očakáva stratu 19–21 mld. EUR za druhý polrok 2025 a nevyplatí dividendu.
- Trh bol prekvapený načasovaním aj veľkosťou straty, čo zvyšuje neistotu okolo budúcej stratégie.
Stellantis šokoval trhy, keď oznámil mimoriadny odpis vo výške 22,2 miliardy eur (26,5 miliardy USD) v súvislosti s prehodnotením svojich ambícií v oblasti elektromobility. Táto správa spôsobila, že akcie spoločnosti v Miláne klesli až o 24 % na 6,17 EUR, čo je najnižšia cena od mája 2020 a pravdepodobne najväčšia denná strata v histórii firmy.
Podobný výpredaj prebehol aj na parížskej burze, kde akcie oslabili o 23,9 %. Trhová kapitalizácia Stellantis sa za jediný deň znížila o viac než 5 miliárd eur, ako ukazujú údaje LSEG. Obchodovanie s akciami v Miláne bolo krátko pozastavené po počiatočnom prepade o 14 %, čo ešte viac zvýšilo paniku na trhu.
Trhy zaskočilo načasovanie aj rozsah odpisu
Podľa obchodníkov bolo oznámenie nečakané, pretože sa očakávalo až s celoročnou správou 26. februára. Navyše nikto nečakal takú vysokú hodnotu – broker Equita pôvodne odhadoval odpis len niečo vyše 2 miliárd eur.
Stellantis zároveň uviedol, že v druhej polovici roka 2025 očakáva stratu 19–21 miliárd eur a nevyplatí žiadnu dividendu. To vyvolalo ďalší predajný tlak, najmä zo strany investorov, ktorí vsádzali na pravidelný výnos.
Negatívny vplyv sa preniesol aj na Exor, investičnú spoločnosť rodiny Agnelli, ktorá je hlavným akcionárom Stellantis. Jej akcie oslabili takmer o 5 % a viedli pokles v rámci amsterdamského indexu AEX.
Strategická neistota v elektromobilite
Rozsah odpisu signalizuje zásadné prehodnotenie stratégie firmy v oblasti elektromobilov. V čase, keď automobilky čelia spomaľujúcemu dopytu po EV a tvrdej konkurencii (najmä z Číny), sa zdá, že Stellantis pristupuje k razantnému obmedzeniu plánovaných investícií a výroby.
Graf STLAM.IT (D1)
Akcie spoločnosti Stellantis zaznamenali dramatický prepad po oznámení masívneho odpisu súvisiaceho s elektromobilitou, keď sa zosunuli až na úroveň 5,93 EUR, teda najnižšie od mája 2020. Cena akcií prudko prerazila pod EMA 50 (8,72 EUR) aj SMA 100 (8,93 EUR), čím došlo k porušeniu všetkých kľúčových technických úrovní podpory. RSI klesol na hodnotu 24,0, čím vstúpil hlboko do pásma prepredanosti. To síce technicky naznačuje možnosť krátkodobého odrazu, no pri absencii pozitívnych fundamentov zostáva riziko ďalšieho poklesu vysoké. Z technického hľadiska nie je v grafe viditeľná žiadna blízka podpora – ďalšie relevantné úrovne sa nachádzajú až pod hranicou 5 EUR.
Zdroj: xStation5
