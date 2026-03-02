CEO Paramountu: spojenie s Warner Bros ponesie čistý dlh 79 mld. USD, káblové aktíva sa predávať nebudú

CEO Paramount Skydance David Ellison uviedol, že po spojení s Warner Bros. Discovery bude mať nová skupina približne 79 mld. USD čistého dlhu a zároveň vylúčil plán odpredať alebo vyčleniť káblové aktíva Paramountu.
Základné parametre: 110 mld. USD, uzavretie cieľované na 3Q 2026
Firmy podpísali dohodu za 110 mld. USD (cca 31 USD na akciu) po tom, čo Netflix odmietol zvýšiť ponuku. Uzavretie sa očakáva v 3. štvrťroku 2026. Paramount zároveň zaplatil 2,8 mld. USD ako terminačný poplatok, ktorý Warner dlhoval Netflixu.
Prečo kábel zatiaľ zostáva „v balíku“
Zlúčená skupina by spojila káblové značky Paramountu (napr. CBS, MTV, Comedy Central, BET) so sieťami Warneru (napr. CNN, HBO, TNT, Food Network). Pre trh je kľúčové, či kábel dokáže naďalej generovať hotovosť, ktorá pomôže niesť vysoké zadlženie.
Streaming: jedna platforma a 200+ miliónov DTC predplatiteľov
Ellison povedal, že streamingové služby oboch firiem chcú zlúčiť do jednej platformy, aby získali väčšiu „scale“ proti Netflixu. Podľa jeho vyjadrenia už dnes spolu obsluhujú viac než 200 miliónov direct-to-consumer predplatiteľov vo viac než 100 regiónoch.
Financovanie a synergie: 47 mld. equity, 54 mld. dlhu, úspory 6+ mld. USD
Reuters uvádza, že transakcia má equity value 81 mld. USD a bude financovaná 47 mld. USD vlastného kapitálu (Ellison Family + RedBird) a 54 mld. USD dlhových záväzkov (Bank of America, Citigroup, Apollo). Paramount plánuje aj rights offering až 3,25 mld. USD (Class B) pre existujúcich akcionárov. Firmy očakávajú viac než 6 mld. USD úspor, najmä cez integráciu technológií a zefektívnenie.
Regulácia: EÚ skôr bez veľkých prekážok, Kalifornia ako najväčší test
V EÚ má podľa zdrojov Reuters transakcia prejsť ľahšie, keďže kombinovaný podiel Paramountu a Warneru má byť v Európe pod 20 % a prípadné odpredaje by mali byť menšie. Riešiť sa môže aj Foreign Subsidies Regulation pre uvedených zahraničných investorov (vrátane saudského PIF, L’imad Holding a QIA).
V USA Reuters upozornil na sprísnenú pozornosť v Kalifornii, kde štátny zástupca avizoval „razantný“ prieskum.
