📉 AeroVironment prudko kolíše: zníženie ratingu od Raymond James oživilo riziko okolo kontraktu SCAR

Akcie AeroVironment (AVAV) sa 2. marca 2026 prepadli približne o 18–20 % po tom, čo sa ranný rast rýchlo zmenil na výrazný výpredaj. Hlavným spúšťačom bolo zníženie odporúčania od Raymond James na Underperform, ktoré opäť upriamilo pozornosť na neistotu okolo programu SCAR (U.S. Space Force) a jeho dopad na backlog aj viditeľnosť budúcich tržieb. Zdroj: xStation5
Čo stálo za poklesom
Raymond James znížil rating po tom, čo Space Force oznámila, že program SCAR znovu súťaží. V zhrnutí Investing.com sa uvádza, že ide o najväčší “program of record” pre AeroVironment (cca 1,4 mld. USD), pričom akcie počas dňa klesali približne o ~19,7 %.
Prečo je SCAR rozhodujúci
Podľa rovnakého zdroja môže re-súťaž SCAR potenciálne odstrániť 1,0–1,4 mld. USD z ~2,8 mld. USD celkového backlogu, čo zvyšuje neistotu okolo budúcich výnosov.
Zároveň platí, že už v januári 2026 bol na BADGER systémy v rámci SCAR vydaný stop-work order, aby sa mohli prejednať upravené podmienky (s očakávaným posunom k firm-fixed-price).
Silný dopyt vs. kontraktné headline riziko
Vo 2Q FY2026 firma reportovala rekordné tržby 472,5 mil. USD (+151 % YoY) a bookings 1,4 mld. USD (book-to-bill 2,9), pričom funded backlog bol 1,1 mld. USD k 1. 11. 2025.
Manažment zároveň zvýšil celoročný výhľad tržieb na 1,95–2,0 mld. USD a uviedol non-GAAP EPS 3,40–3,55.
Objednávka Switchblade a zmena na poste CFO
Dňa 26. februára AeroVironment oznámil objednávku 186 mil. USD od U.S. Army na Switchblade (vrátane 600 Block 2 a 300 Block 20) pod existujúcim päťročným IDIQ kontraktom za 990 mil. USD.
Firma tiež oznámila, že CFO Kevin McDonnell odíde do dôchodku k 31. júlu 2026 a zostane vo funkcii do nástupu nástupcu (alebo do uvedeného dátumu).
Čo sledovať ďalej
AeroVironment zverejní výsledky za 3Q FY2026 (kvartál končiaci 31. 1. 2026) po uzavretí trhu 10. marca 2026. Trh bude hľadať najmä dodatočné detaily k SCAR, štruktúre backlogu a jeho konverzii do tržieb.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Vyššia inflácia zaťažuje trhy, Lufthansa varuje pred zvýšením cien paliva
Boeing rastie vďaka správam o možnej obrovskej objednávke 737 MAX z Číny 📈
Wall Street sa snaží zastaviť hlbší pokles 🗽Marvell Technology rastie o 10 %
Oracle plánuje prepustiť až 30 000 zamestnancov 🧑💻
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.