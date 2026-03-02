⚡NVIDIA investuje 4 mld. USD do fotoniky: Lumentum a Coherent majú zrýchliť ďalšiu generáciu AI dátových centier

NVIDIA 2. marca 2026 oznámila investície 2 mld. USD do Lumentum a 2 mld. USD do Coherent v rámci viacročných, neexkluzívnych partnerstiev zameraných na silikónovú fotoniku, optické prepoje a pokročilú integráciu v balení. Cieľom je posilniť AI dátové centrá vyššou priepustnosťou a lepšou energetickou efektivitou pri škálovaní.
Čo NVIDIA oznámila
Dohody zahŕňajú mnohamiliardové nákupné záväzky a práva na budúci prístup/kapacitu k pokročilým laserovým a optickým sieťovým produktom oboch dodávateľov, popri samotnej kapitálovej injekcii v celkovej výške 4 mld. USD.
Lumentum uviedla, že investícia podporí R&D, budúcu kapacitu a operácie pri rozširovaní výroby v USA v novej fabrike.
Coherent deklaruje využitie na výskum, kapacitu a operácie pri budovaní U.S.-based výrobných kapacít a rozšírenie prístupu NVIDIA k viacerým produktovým rodinám.
Prečo je fotonika dôležitá pre AI infraštruktúru
Pri veľkých AI klastroch rastie význam prepojení medzi GPU a rackmi. NVIDIA zdôrazňuje, že optické interkonekty a integrácia v balení sú základom ďalšej fázy AI infraštruktúry, pretože umožňujú ultra-širokopásmovú konektivitu s lepšou energetickou efektivitou—teda riešia úzke miesto, ktoré sa objavuje pri škálovaní tréningu aj inference.
Reakcia trhu
Po oznámení akcie Lumentum v rannom obchodovaní pridali približne 5 %, čo naznačuje, že trh vníma kombináciu kapitálu a nákupných záväzkov ako podporu lepšej viditeľnosti dopytu a rýchlejšieho rozširovania kapacít. Zdroj: xStation5
Akcie Coherent po oznámení v rannom obchodovaní vzrástli približne o 9 %, čo odráža podobné očakávania investorov – vyššiu istotu dopytu a urýchlenie rozšírenia kapacít vďaka spojeniu investície s odberateľskými záväzkami. Zdroj: xStation5
Konkurenčné pozadie
Reuters upozornil, že fotonika je čoraz populárnejšou cestou k vyššiemu výkonu a efektivite AI systémov a spomenul napríklad akvizíciu Celestial AI firmou Marvell za 3,25 mld. USD. Súčasne rastie tlak zo strany konkurencie a zákazníkov budujúcich vlastný hardvér, čo zvyšuje hodnotu inovácií v sieťach a prepojeniach.
Čo sledovať ďalej
Dôležité bude tempo rozbehu Lumentum novej výroby v USA, reálne prínosy pre parametre AI sietí (priepustnosť na watt) a to, ako NVIDIA využije „capacity access rights“ pri pokračujúcej výstavbe AI dátových centier.
