Akcie Targetu klesajú napriek silným výsledkom a výhľadu 🚩 Drží sa americký spotrebiteľ stále dobre?

Jeden z najväčších maloobchodných reťazcov v USA, Target (TGT.US), ukončil druhý štvrťrok rastom tržieb a ziskom na akciu výrazne nad očakávaniami analytikov. Silné výsledky podľa všetkého potvrdzujú dobrú kondíciu amerického spotrebiteľa. Tržby dosiahli 26,54 miliardy USD, zatiaľ čo porovnateľné tržby vzrástli o 3,8 %. Finančné výsledky spoločnosti zároveň podporilo jednorazové vrátenie ciel, ktoré zvýšilo čistý zisk o 752 miliónov USD. Po zverejnení výsledkov maloobchodný gigant zvýšil svoj celoročný výhľad, manažment však zdôraznil, že obrat v hospodárení si stále vyžaduje ďalšie zlepšenie. Target je analytikmi pozorne sledovaný, pretože rozsah jeho podnikania a sektor, v ktorom pôsobí, môžu poskytnúť dôležitý pohľad na kondíciu amerických domácností.
Výsledky Targetu za druhý štvrťrok
Target v druhom štvrťroku zaznamenal výrazné zlepšenie tržieb. Tie dosiahli 26,54 miliardy USD a prekonali konsenzus analytikov na úrovni približne 26,13–26,14 miliardy USD. Čisté tržby medziročne vzrástli o 5,3 %.
Ešte dôležitejším signálom kondície samotného biznisu bol rast porovnateľných tržieb o 3,8 %. Trh očakával rast približne o 2,4 %, takže výsledok jasne prekonal prognózy.
Target zároveň vykázal zisk na akciu 4,11 USD oproti očakávaniam analytikov 2,33 USD. Výsledok tak prekonal konsenzus o 1,78 USD. Pri interpretácii tohto rozdielu je však potrebné zohľadniť výrazný vplyv jednorazového vrátenia ciel.
Spoločnosť tiež uviedla, že rast tržieb bol široko rozložený a zahŕňal všetkých šesť hlavných produktových kategórií. Najsilnejšími segmentmi boli potraviny a kozmetika, zatiaľ čo oblečenie a vybavenie domácnosti naďalej zaostávali.
Príklad: Target obmenil približne 75 % sortimentu dekoratívnych doplnkov do domácnosti. Podľa manažmentu už nové produkty začali podporovať rast porovnateľných tržieb v tejto kategórii, úplné oživenie však podľa spoločnosti potrvá niekoľko rokov.
Vrátenie ciel výrazne podporilo zisk Targetu
Vykázaný zisk Targetu výrazne podporilo jednorazové vyrovnanie súvisiace s vrátením ciel. Čistý zisk dosiahol 1,88 miliardy USD, teda 4,11 USD na akciu, oproti 935 miliónom USD alebo 2,05 USD na akciu pred rokom.
Z tejto sumy pochádzalo 752 miliónov USD, teda 1,65 USD na akciu, z vrátenia ciel. Na úrovni hrubej marže a prevádzkového zisku spoločnosť zaúčtovala prínos pred zdanením vo výške 994 miliónov USD.
To je dôležité aj pri porovnávaní vykázaných výsledkov s očakávaniami trhu. EPS vo výške 4,11 USD prekonal odhad analytikov 2,33 USD o 1,78 USD, významnú časť tohto rozdielu však možno pripísať práve jednorazovému vráteniu ciel.
Target zvyšuje celoročný výhľad
Po silnejšom štvrťroku Target zvýšil očakávania pre tržby aj zisk. Spoločnosť teraz očakáva rast čistých tržieb približne o 5 %, čo je o 1 percentuálny bod viac než v predchádzajúcom výhľade.
Target očakáva celoročný EPS v rozmedzí 9,90–10,90 USD vrátane vrátenia ciel. Stred tohto rozpätia predstavuje 10,40 USD, čo je výrazne nad konsenzom analytikov na úrovni 8,47 USD.
Bez jednorazového vplyvu vrátenia ciel predstavuje výhľad EPS 8,25–9,25 USD na akciu. Spoločnosť predtým očakávala 7,50–8,50 USD, takže zvýšenie výhľadu nemožno pripísať iba jednorazovému vyrovnaniu.
Digitálne predaje a doručenie v rovnaký deň podporujú rast
Digitálny kanál zostáva jedným z hlavných motorov zlepšujúcich sa výsledkov Targetu. Porovnateľné digitálne tržby v druhom štvrťroku vzrástli o 8,7 %. Doručenie v rovnaký deň rástlo ešte rýchlejšie, a to o viac než 25 %. Je to dôležité, pretože Target sa snaží prepojiť svoju rozsiahlu sieť kamenných predajní so službami, ktoré zákazníkom umožňujú rýchlejšie doručenie alebo vyzdvihnutie objednávok.
Spoločnosť zároveň pokračuje v investíciách do tradičného maloobchodu. Target v druhom štvrťroku otvoril 17 nových predajní. Znížil tiež ceny viac než 10 000 produktov a plánuje ďalšie zlacňovanie. Cieľom týchto opatrení je podporiť návštevnosť predajní v čase, keď niektoré domácnosti zostávajú pre životné náklady opatrné vo svojich výdavkoch.
Naznačujú výsledky udržateľné oživenie Targetu?
Dva po sebe nasledujúce silnejšie štvrťroky naznačujú zlepšenie prevádzkových trendov, zatiaľ však nepotvrdzujú udržateľný návrat k rastu. V predchádzajúcom štvrťroku Target vykázal prvý kladný rast porovnateľných tržieb po piatich štvrťrokoch, a to o 5,6 %. Najnovší štvrťrok potvrdzuje, že toto zlepšenie nebolo jednorazové. Tržby opäť vzrástli, porovnateľné tržby prekonali očakávania a digitálny kanál si udržal silnú dynamiku.
CEO Michael Fiddelke však zostáva opatrný. Manažment zdôrazňuje, že cieľom nie je iba niekoľko silných štvrťrokov, ale dosiahnutie udržateľného dlhodobého rastu tržieb aj zisku. Najväčšou výzvou zostáva zlepšenie výsledkov v slabších kategóriách, najmä pri oblečení a vybavení domácnosti. Tempo oživenia môže zároveň naďalej obmedzovať spotrebiteľské prostredie, keďže niektoré domácnosti zostávajú pod tlakom životných nákladov a svoje výdavky riadia opatrnejšie.
Akcie Targetu (TGT.US, interval D1)
Pred zverejnením výsledkov mali akcie Targetu za sebou obdobie výrazného rastu. Zatváracia cena predstavovala 152,5 USD, čo znamenalo nárast o viac než 20 % za predchádzajúce tri mesiace a o 54 % za posledných 12 mesiacov.
Napriek lepším než očakávaným výsledkom akcie po ich zverejnení v predobchodnej fáze klesli približne o 4 %. To ukazuje, že reakcia trhu nezávisí iba od toho, či spoločnosť prekoná očakávania tržieb alebo EPS.
Jedným z faktorov, ktoré mohli investori zohľadniť, bol výrazný vplyv jednorazového vrátenia ciel na vykázaný zisk. Do budúcnosti môžu byť dôležitejšie udržateľnosť rastu porovnateľných tržieb, zlepšovanie základnej ziskovosti a vývoj slabších produktových kategórií.
Po prudkom poklese v predchádzajúcich štvrťrokoch sa Target postupne vrátil k rastu a jeho akcie sa obchodujú takmer 25 % nad 200-dňovým kĺzavým priemerom EMA200 (červená línia), stále však zostávajú približne 50 % pod svojím historickým maximom.
Zdroj: xStation5
Valuácie a ukazovatele rastu biznisu
Tržby Targetu zostávajú v posledných rokoch relatívne stabilné, s výraznou sezónnosťou a štvrťročnými vrcholmi nad 30 miliárd USD. To potvrdzuje zrelý charakter biznisu a obmedzenú dynamiku organického rastu. Najnovšia úroveň tržieb predstavuje približne 25,4 miliardy USD, pričom absencia trvalého rastového trendu ukazuje, že hlavnou výzvou spoločnosti aktuálne nie je veľkosť, ale viditeľné zlepšenie efektivity.
EBIT v poslednom štvrťroku dosahuje približne 1,1 miliardy USD, zatiaľ čo EBIT marža predstavuje 4,5 %, čo znamená zlepšenie oproti slabším obdobiam. Aj tak však marža poskytuje iba relatívne úzky vankúš, čo je pre maloobchodný sektor typické.
Čistá marža okolo 3,1 % ukazuje, že Target získal späť časť ziskovosti stratenej v roku 2023, stále však zostáva pod najsilnejšími hodnotami zo začiatku sledovaného obdobia. Za pozornosť stojí aj to, že marže kolíšu výrazne viac než tržby, čo naznačuje, že hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi zisk zostávajú prevádzkové náklady, produktový mix, promočné akcie a riadenie zásob.
Z fundamentálneho pohľadu je zlepšovanie marží pri stabilných tržbách pozitívnym signálom, pretože naznačuje, že časť rastu zisku môže pochádzať z vyššej internej efektivity, nie iba z rastu predaja. Stále však chýba jasný dôkaz trvalého prelomu, takže budúcu výkonnosť spoločnosti bude dôležité hodnotiť najmä podľa toho, či Target dokáže udržať EBIT maržu okolo súčasných úrovní a zároveň znovu zrýchliť rast tržieb.
Zdroj: XTB Research
Zásoby Targetu zostávajú relatívne vysoké, no po maximách zaznamenaných v rokoch 2023 a 2025 je viditeľná väčšia stabilizácia, čo naznačuje lepšie zosúladenie zásob s tempom predaja. EBITDA sa v posledných štvrťrokoch pohybovala v relatívne úzkom pásme, pričom najnovšia hodnota predstavuje približne 1,9 miliardy USD. To zatiaľ neukazuje na výraznejšie zrýchlenie prevádzkovej ziskovosti.
Najdôležitejším kvalitatívnym signálom je pokles ROIC približne na 9,1 %, čo znamená, že spoločnosť vytvára nižšiu návratnosť investovaného kapitálu než v najsilnejších obdobiach predchádzajúcich rokov. Pomer Debt/Equity sa zároveň pohybuje okolo 1,1x, výrazne pod úrovňami z rokov 2023–2024, čo poukazuje na zlepšenie štruktúry financovania a nižší tlak zo strany zadlženia.
Z fundamentálneho pohľadu je teda pokles finančnej páky pozitívny, zatiaľ však nie je sprevádzaný rovnako výrazným zlepšením kapitálovej efektivity. Stabilizácia zásob by mohla v ďalších obdobiach podporiť marže, ak sa spoločnosti podarí vyhnúť nadmerným zľavám a ďalšiemu hromadeniu zásob. Celkovo tak graf ukazuje firmu so zlepšujúcim sa profilom súvahy, ale stále iba miernou návratnosťou kapitálu a bez jasného signálu trvalého rastu EBITDA.
Target sa obchoduje pri P/E 20,1x, čo znamená, že trh platí približne 20 USD za každý 1 USD zisku vytvoreného za posledných 12 mesiacov. Forwardové P/E predstavuje 18x, teda menej než trailing P/E, čo naznačuje, že konsenzus očakáva v ďalších obdobiach rast ziskov. Ukazovateľ EV/EBITDA na úrovni 10,6x potom poukazuje na umiernené ocenenie celej spoločnosti voči EBITDA, ktorú generuje.
Zdroj: XTB Research
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