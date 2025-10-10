Akcie Venture Global klesajú o 17 % po prehre v arbitráži s BP kvôli nedodanému LNG

- BP vyhrala arbitráž proti Venture Global kvôli nedodanému LNG.
- BP vyhrala arbitráž proti Venture Global kvôli nedodanému LNG.
- Akcie Venture Global v premarkete klesli o 17 %, celkovo už –48 % od IPO.
- ICC uznala firmu zodpovednou za meškanie a nevhodné správanie ako prevádzkovateľa.
- Výsledok zvyšuje právnu neistotu a riziko ďalších kompenzácií v sporoch s ďalšími odberateľmi.
Akcie amerického dodávateľa skvapalneného zemného plynu Venture Global sa v predobchodnej fáze v piatok prepadli o 17 % po tom, čo spoločnosť BP vyhrala arbitrážny spor týkajúci sa nedodaného LNG v rámci dlhodobého kontraktu, ktorý mal byť aktivovaný koncom roka 2022.
Rozhodcovský súd Medzinárodnej obchodnej komory konštatoval, že Venture Global porušil svoje záväzky tým, že včas neoznámil začiatok komerčnej prevádzky v zariadení Calcasieu Pass a nekonal ako „rozumný a obozretný prevádzkovateľ“. BP a ďalšie energetické spoločnosti, vrátane Shell, Edison a Galp, obvinili Venture Global, že zneužil situáciu a namiesto dodávok za zmluvne dohodnuté ceny predával plyn na spotovom trhu za vyššie ceny, čím maximalizoval vlastný zisk.
Verdikt predstavuje výraznú ranu pre Venture Global, ktoré predtým uspelo v podobnej arbitráži vedenou spoločnosťou Shell. Aktuálne rozhodnutie však zvyšuje právne riziká spojené s ďalšími prebiehajúcimi spormi.
Podľa analytičky Elviry Scotto z RBC Capital Markets je výsledok „do určitej miery prekvapením“ a môže obnoviť obavy investorov z ďalších možných prehier v arbitrážnych konaniach. BP teraz žiada odškodnenie presahujúce 1 miliardu USD, pričom konečné rozhodnutie o výške náhrady sa očakáva až v roku 2026.
Od vstupu na burzu 24. januára 2025 akcie Venture Global stratili približne 48 % svojej hodnoty, čo firme ponecháva trhovú kapitalizáciu okolo 30,5 miliardy USD.
Graf VG.US (D1)
Cena akcií spoločnosti Venture Global sa pohybuje pod kĺzavými priemermi EMA 50 (13,77 USD) aj SMA 100 (14,29 USD), čo je silný negatívny signál. Z technického hľadiska môže ísť o začiatok novej zostupnej vlny. RSI klesol na 41,6, čo síce ešte nie je prepredaná zóna, no poukazuje na silnejúci predajný tlak. Taktiež MACD sa dostal do záporných hodnôt (–0,12) a nachádza sa pod signálnou líniou.
Zdroj: xStation5
