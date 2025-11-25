Alibaba po výsledkoch: Oplatí sa odlišná stratégia?

-
Rast tržieb prekonal očakávania
-
Ziskovosť trpí kvôli marketingu a investíciám
-
Menej peňazí za viac rastu v porovnaní s americkými „hyperscalermi“
-
Nahradí rast AI a cloudu slabší výkonnosť hlavného biznisu?
-
Rast tržieb prekonal očakávania
-
Ziskovosť trpí kvôli marketingu a investíciám
-
Menej peňazí za viac rastu v porovnaní s americkými „hyperscalermi“
-
Nahradí rast AI a cloudu slabší výkonnosť hlavného biznisu?
Alibaba, podobne ako Amazon, bola väčšinu svojej existencie lídrom v oblasti e-commerce. V posledných štvrťrokoch sú však obe spoločnosti čoraz viac vnímané investormi ako hráči v oblasti AI a cloudu, aj keď ich hlavné podnikanie zostáva zamerané na online predaj. Alibaba, známa ako „čínske Amazon“, včera zverejnila výsledky, ktoré trh prijal pozitívne. Akcie vzrástli o viac ako 4 % pred otvorením obchodovania na americkej burze.
To je obzvlášť významné v čase, keď sa nálada voči AI a technologickým firmám v posledných týždňoch zhoršila, takže sa oplatí preskúmať, čím Alibaba investorov oslovila.
Tržby príjemne prekvapili – dosiahli 247 miliárd juanov oproti očakávaným 243 miliardám, čo predstavuje medziročný rast o 5 % a „porovnateľné tržby“ stúpli až o 15 %.
Na druhej strane zisk na akciu sklamal, keď dosiahol len 4,36 oproti očakávaným ~5,7. Prevádzkový zisk klesol až o 85 % a upravený EBITDA sa znížil o 78 %.
Skresané zisky súvisia hlavne s dvomi faktormi:
-
Spoločnosť patrí medzi lídrov čínskeho preteku v oblasti AI a intenzívne investuje do infraštruktúry a výskumu. Podľa cash flow sa odhaduje, že výdavky na AI vzrástli o viac ako 85 %.
-
Ďalším dôvodom je rast nákladov na marketing a predaj – firma vedie silnú marketingovú kampaň, zlepšuje zákaznícku skúsenosť a zavádza systém dotácií, aby zvýšila svoj trhový podiel.
Tržby by sa však nemali hodnotiť len z pohľadu objemu. V čom Alibaba výrazne prekonáva Amazon, je tempo rastu tržieb a ziskov z cloudu a AI, najmä vzhľadom na vynaložené náklady.
Divízia Cloud Intelligence zaznamenala rast tržieb o 34 %, upravený EBITA o 35 % pri zachovaní marže 35 %.
Pozitívom je, že napriek nižším investíciám a finančnému zaťaženiu dosahuje Alibaba vyššie tempo rastu ako Amazon.
Naopak v hlavnej prevádzke spoločnosť zaostáva – dosahuje nižšie marže a výnosy z operatívnych činností, čo znamená, že v prípade zlyhania cloudu alebo AI segmentu nemá dostatočný bezpečnostný vankúš.
Napriek niekoľkým slabším bodom vo výsledkovej správe sa zdá, že investori dávajú stratégii Alibaby ďalšiu šancu.
BABA.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
📈 US100 roste o 2,1 %
Constellation Energy a Three Mile Island – Jadrová minulosť a budúcnosť
US100 rastie o 1 % pred výsledkami Nvidie 📈
US OPEN: Všetky oči na Nvidiu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.