Alibaba robí zásadný krok v prepojení nakupovania so svojou hlavnou AI aplikáciou

Alibaba prepojila svoju AI aplikáciu Qwen so službami Taobao, Alipay, Fliggy a Amap.
Používatelia môžu teraz zadávať úlohy a uskutočňovať transakcie priamo cez AI rozhranie.
Funkcie ako „Task Assistant“ a platby cez chat robia z Qwen digitálneho asistenta pre každodenné využitie.
S viac ako 100 miliónmi aktívnych používateľov mesačne sa Qwen stáva centrom spotrebiteľskej AI stratégie Alibaby.
Spoločnosť Alibaba oznámila dôležitú zmenu vo svojej spotrebiteľskej stratégii – prepojenie svojich kľúčových služieb s hlavnou aplikáciou umelej inteligencie Qwen. Cieľom je premeniť spôsob, akým používatelia nakupujú, platia a plánujú cesty, pričom všetko bude prebiehať cez jedno AI‑rozhranie, ktoré integruje Taobao, Alipay, Fliggy a Amap.
Jedna aplikácia pre nákup, platbu a cestovanie
Od tohto týždňa Alibaba postupne nasadzuje aktualizácie, ktoré umožňujú používateľom nielen komunikovať s AI v prirodzenom jazyku, ale aj vykonávať reálne úlohy priamo v aplikácii. Nová verzia aplikácie Qwen umožňuje objednávanie na Taobao, platby cez Alipay, rezervácie cez Fliggy aj navigáciu cez Amap – a to všetko v rámci jedného rozhrania.
Jednou z hlavných noviniek je priame prepojenie s Alipay, čo umožňuje rýchle platby bez potreby opustiť konverzáciu. Ďalšou novinkou je funkcia „Task Assistant“, ktorá zvládne komplexnejšie úlohy ako plánovanie ciest či správa dokumentov. Qwen sa tak stáva digitálnym asistentom pre každodenné potreby.
Strategický obrat k spotrebiteľskej AI
Tento krok znamená výrazný posun smerom k uplatneniu AI v každodennom živote bežných používateľov. Qwen má už viac ako 100 miliónov aktívnych používateľov mesačne a Alibaba sa týmto spôsobom snaží konkurovať iným technologickým hráčom tým, že vytvára integrovaný a komplexný ekosystém služieb poháňaný umelou inteligenciou.
Na trhu, kde sa technologické firmy predbiehajú v inováciách, môže tento krok posilniť pozíciu Alibaby a zvýšiť angažovanosť používateľov naprieč celým ekosystémom – od nákupov cez platby až po cestovanie.
