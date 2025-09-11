Alibaba si požičia 3,2 miliardy dolárov na rast cloudu a expanziu pomocou konvertibilného dlhopisu

Technologický gigant Alibaba oznámil, že plánuje získať 3,2 miliardy dolárov prostredníctvom bezkupónového konvertibilného dlhopisu, ktorý bude najväčším svojho druhu v tomto roku. Prostriedky majú slúžiť najmä na posilnenie cloudových služieb a medzinárodnú expanziu, pričom takmer 80 % výnosov bude využitých na výstavbu dátových centier, modernizáciu technológií a zlepšenie služieb v rámci cloudovej divízie.
Dlhopis bude niesť konverznú prémiu 27,5 % až 32,5 % nad aktuálnu cenu amerických akcií Alibaby a jeho splatnosť je stanovená na 15. september 2032. V prípade konverzie budú dlhopisy zmenené na americké depozitné akcie (ADS).
Zvyšných približne 20 % prostriedkov bude smerovať do efektivity a expanzie e-commerce aktivít. Táto emisia nadväzuje na predchádzajúci výber 1,5 miliardy dolárov v júli a 5 miliárd v máji 2024, čo poukazuje na agresívnu investičnú stratégiu spoločnosti.
Akcie Alibaby na burze v Hongkongu reagovali na správu rastom o 2,3 % na 146,1 HKD, hoci predtým klesali až o 2,6 %. Naopak, v New Yorku titul v stredu stratil 2,2 %. Napriek tomu si akcie tento rok vedú veľmi silno – v Hongkongu vzrástli o 71,6 % a v USA o 71,1 % od začiatku roka.
Alibaba patrí medzi najväčších investorov do umelej inteligencie v Číne, pričom plánuje investovať 380 miliárd jüanov (viac ako 53 miliárd dolárov) do AI počas troch rokov. Podľa generálneho riaditeľa Eddieho Wu už tieto investície prinášajú výsledky a AI sa stáva hlavným motorom rastu cloudových tržieb.
Z pohľadu širšieho trhu panuje v Ázii veľký záujem o konvertibilné dlhopisy – v tomto roku bolo vydaných 27,8 miliardy dolárov týchto nástrojov, takmer rovnako ako vlani, čo predstavuje najaktívnejšie obdobie za posledné tri roky. Investori totiž vidia výhodu v možnosti budúceho zhodnotenia prostredníctvom akcií, a zároveň v ochrane návratnosti istiny, ak sa konverzia neuskutoční.
Táto emisia potvrdzuje, že Alibaba vsádza na technologický rast a expanziu cloudu ako hlavné piliere svojej budúcnosti, a zároveň využíva priaznivé trhové prostredie na kapitálové financovanie.
Graf BABA.US (D1)
Akcie Alibaba Group pokračujú v rastúcom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 143,84 USD. Cena sa výrazne vzdialila od klzavých priemerov EMA 50 (124,63 USD) a SMA 100 (120,28 USD), čo potvrdzuje silný rastový impulz.
Dôležité bude sledovať reakciu trhu na úroveň 145 USD, kde sa môže objaviť technická rezistencia. Ak rastový trend pretrvá, cena sa môže posunúť smerom k psychologickej hranici 150 USD a ďalej k 155–160 USD. Naopak, v prípade korekcie predstavuje prvú silnejšiu podporu oblasť okolo EMA 50 (cca 124 USD), ktorá už viackrát fungovala ako odrazový bod.
Zdroj: xStation5
