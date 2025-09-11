Alibaba získava 3,2 miliardy USD cez konvertibilné dlhopisy na rozvoj cloudu a technologických investícií

Alibaba sa stala lídrom v čínskom technologickom sektore, keď oznámila emisiu konvertibilných dlhopisov v hodnote približne 3,2 miliardy USD – najväčšiu emisiu tohto typu v roku 2025. Tento krok potvrdzuje strategické zameranie spoločnosti na rozvoj cloudovej infraštruktúry a globálnych technologických aktivít.
Detaily emisie
Dlhopis je bezúročný a splatný 15. septembra 2032. Ponúka konverznú prémiu vo výške 27,5 % až 32,5 % nad cenou akcií spoločnosti obchodovaných v USA. Získané prostriedky budú z 80 % použité na budovanie dátových centier, modernizáciu cloudových technológií a rozšírenie cloudových služieb. Zvyšných ~20 % pôjde na posilnenie efektivity medzinárodného e‑commerce a expanziu na nové trhy.
Reakcia trhu
Po zverejnení klesli akcie Alibaby na burzách v Hongkongu aj v USA o 2–3 %. Napriek tomu si akcie udržujú silný rast od začiatku roka – viac ako 70 %. Investori zvažujú krátkodobé riziko zníženia podielov oproti dlhodobému rastu v oblasti cloudu a AI.
Strategické dôsledky
Emisia podporuje výrazné investície Alibaby do cloudu a umelej inteligencie. Nadväzuje na predchádzajúce plány investovať viac ako 50 miliárd USD (380 miliárd jüanov) počas troch rokov do cloudovej a AI infraštruktúry. Firma tak posilňuje svoju pozíciu na domácom aj globálnom trhu, kde rastie dopyt po výkonných cloudových riešeniach.
Výber konvertibilných dlhopisov umožňuje spoločnosti získať kapitál bez okamžitého zriedenia akcionárov, no zároveň dáva investorom možnosť neskôr ich konvertovať na akcie. Ide o vyvážený prístup medzi nákladmi a rastovým potenciálom.
Riziká a výhľad
Medzi hlavné riziká patrí tlak na ziskovosť a marže v dôsledku vysokých investícií, náročnosť výstavby cloudu a možné regulačné riziká. Napriek tomu sa Alibaba pripravuje na rastúci dopyt po AI, cloude a globálnom e‑commerce. Ak sa firme podarí plán úspešne realizovať, emisia môže významne podporiť jej rast v ďalších rokoch.
