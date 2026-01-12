Allegiant kupuje Sun Country za 1,5 miliardy USD, značka úplne zanikne

- Allegiant oznámil akvizíciu Sun Country v hodnote 1,5 miliardy USD (kombinácia hotovosti a akcií).
- Po dokončení transakcie značka Sun Country zanikne.
- Spojená sieť bude pokrývať 650 liniek, vrátane 18 medzinárodných.
- Akvizícia nadväzuje na trend konsolidácie medzi menšími dopravcami v USA.
- Allegiant oznámil akvizíciu Sun Country v hodnote 1,5 miliardy USD (kombinácia hotovosti a akcií).
- Po dokončení transakcie značka Sun Country zanikne.
- Spojená sieť bude pokrývať 650 liniek, vrátane 18 medzinárodných.
- Akvizícia nadväzuje na trend konsolidácie medzi menšími dopravcami v USA.
Spoločnosť Allegiant Travel Company oznámila akvizíciu spoločnosti Sun Country Airlines v hotovostnej a akciovej transakcii v hodnote 1,5 miliardy dolárov. Fúzia dvoch nízkonákladových leteckých spoločností rozširuje konsolidáciu v americkom leteckom priemysle, kde menšie subjekty hľadajú výhodu oproti štyrom dominantným spoločnostiam – Delta, United, Southwest a American Airlines.
Akcionári spoločnosti Sun Country dostanú 0,1557 akcií Allegiant a 4,10 libry v hotovosti za každú akciu Sun Country, čo predstavuje prémiu približne 20 % oproti piatkovej záverečnej cene. Akcie Sun Country vzrástli až o 18 % v predburzovom obchodovaní, zatiaľ čo Allegiant zostal prakticky nezmenený.
Spojená skupina bude prevádzkovať viac ako 650 liniek, vrátane 18 medzinárodných destinácií v Mexiku, Kanade, Karibiku a Strednej Amerike. Dôležitým prvkom transakcie je takmer nulové prekrývanie liniek – zatiaľ čo Allegiant sa zameriava na menšie mestá v USA, Sun Country prevádzkuje viac liniek vo väčších metropolitných oblastiach.
Obe letecké spoločnosti sa zameriavajú na cenovo citlivých cestujúcich v oblasti voľného času, ale v poslednej dobe čelia tlaku zo strany hlavných hráčov, ktorí zaviedli „základné ekonomické“ tarify, a meniacim sa preferenciám cestujúcich, ktorí čoraz viac vyhľadávajú možnosti s komplexnými službami.
Spoločnosť Sun Country, založená v roku 1982 so sídlom v Minneapolis, po dokončení akvizície úplne stratí svoju značku, čo by sa malo stať v druhej polovici roka po schválení regulačnými orgánmi. Allegiant medzitým pokračuje v reštrukturalizácii – v septembri predala svoj neúspešný projekt Sunseeker Resort na Floride a zameriava sa výlučne na leteckú dopravu.
Spojená spoločnosť bude mať flotilu približne 195 úzkotrupých lietadiel Boeing a Airbus, pričom desiatky ďalších sú objednané alebo v opcii.
Graf ALGT.US (D1)
Akcie Allegiant Travel pokračujú v silnom vzostupnom trende a v súčasnosti sa obchodujú za 95,03 USD. Cena sa drží pevne nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (79,61 GBP) a SMA 100 (69,71 GBP), čo potvrdzuje významný býčí moment. RSI je na úrovni 70,1 a vstupuje do prekúpenej zóny. To môže naznačovať krátkodobé spomalenie rastu, hoci v rámci silného trendu to nemusí byť signál zvratu, ale skôr možnej konsolidácie. Ak zostane nad hranicou 93 £, môže dôjsť k ďalšiemu posunu smerom k psychologickej úrovni 100 £. Najbližšia silná podpora je teraz v oblasti EMA 50 (79,61 GBP).
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Banky a technológie ťahajú indexy nahor 🏭 Americký priemysel zostáva silný
Najväčší vo svojej triede: Čo hovoria výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie
PNC Financial hlási nárast ziskov vďaka fúziám a vyšším úrokovým príjmom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.