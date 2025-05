Alphabet klesá o 8 %, keďže Apple plánuje pridať AI do vyhľadávania v Safari📉

Akcie spoločnosti Alphabet (GOOGL.US) klesajú o 8 %, keďže Apple (AAPL.US) plánuje pridať AI funkcie do vyhľadávania v prehliadači Safari. Trhy sa obávajú, že tento krok môže ohroziť dominantné postavenie Googlu vo vyhľadávaní.

Napriek solídnym tržbám za 1. štvrťrok akcie Alphabet opäť oslabili a testujú minimá z apríla. Apple plánuje revolúciu webového prehliadača Safari na všetkých zariadeniach so zameraním na vyhľadávače poháňané umelou inteligenciou.

Viceprezident Applu Eddy Cue svedčil v antitrustovom konaní amerického ministerstva spravodlivosti proti Alphabetu a uviedol, že počet vyhľadávaní v Safari v apríli prvýkrát klesol, keďže používatelia čoraz častejšie siahajú po AI.

Investori to vnímajú ako signál, že postavenie Googlu sa môže z dlhodobého hľadiska meniť.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: