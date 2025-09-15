Alphabet sa pripája k elite: trhová kapitalizácia dosiahla 3 bilióny USD

Dňa 15. septembra 2025 Alphabet, materská spoločnosť Googlu, po prvýkrát vo svojej histórii prekročila trhovú kapitalizáciu 3 bilióny USD, čím sa stala treťou technologickou firmou, ktorá tento míľnik dosiahla – po Apple a Microsofte. Tento úspech nie je len symbolom trhového postavenia, ale aj odrazom dôvery investorov v strategický smer spoločnosti v oblastiach umelej inteligencie, cloudovej infraštruktúry a digitálnych služieb.
Jedným z hlavných impulzov tohto rastu bolo rozhodnutie amerického súdu, ktorý zamietol možnosť núteného rozdelenia Alphabetu na menšie subjekty, čo by zasiahlo produkty ako prehliadač Chrome a operačný systém Android. Toto rozhodnutie bolo investormi vnímané ako stabilizujúci signál, ktorý umožňuje spoločnosti pokračovať v expanzii bez ohrozenia integrity jej technologického ekosystému.
Druhým základom rekordného ocenenia je konzistentne sa zlepšujúci kvartálny finančný výkon a rýchly rozvoj služieb založených na umelej inteligencii. Kľúčovým motorom je najmä pokračujúci vývoj jazykového modelu Gemini, ktorý je čoraz častejšie považovaný za životaschopnú alternatívu k ChatGPT. Alphabet úspešne integroval Gemini do svojich hlavných produktov a služieb, vrátane vyhľadávača, kancelárskeho balíka Workspace, reklamných platforiem a cloudových riešení.
Medzi začiatkom roka 2023 a druhým štvrťrokom 2025 vzrástli tržby spoločnosti Alphabet z približne 70 miliárd USD na viac ako 95 miliárd USD. Zároveň čistý zisk vzrástol z necelých 20 miliárd USD na takmer 35 miliárd USD v 1. štvrťroku 2025, čo predstavuje rekordný výsledok spoločnosti. V 2. štvrťroku zostal čistý zisk silný, pohyboval sa okolo 30 miliárd USD. Spoločnosť zároveň zaznamenáva stabilný rast ziskovosti.
Prevádzková marža prekročila 30 % koncom roka 2023 a v roku 2025 sa pohybovala okolo 34–35 %. Ešte výraznejšia bola čistá zisková marža, ktorá v 1. štvrťroku 2025 dosiahla takmer 38 %, čo znamená, že Alphabet dokázal premeniť takmer štyri z každých desiatich dolárov tržieb na čistý zisk.
Dlhodobé údaje potvrdzujú udržateľnosť tohto zlepšenia. Spoločnosť si udržiava vysokú kapitálovú efektivitu, čo dokazuje pomer EV/EBITDA na úrovni 21,15 a relatívne nízke náklady na kapitál (WACC), ktoré sa v posledných štvrťrokoch stabilizovali pod hranicou 10 %. V praxi to znamená, že Alphabet generuje čoraz vyššie zisky pri relatívne nižšom investičnom riziku – kľúčový faktor pre inštitucionálnych a dlhodobých investorov.
Spoločnosť zároveň prináša výnimočne silné výnosy svojim akcionárom. Od začiatku roka 2020 dosiahol kumulatívny výnos Alphabetu viac ako 250 %, čím sa zaradil na úroveň porovnateľnú s Microsoftom a Applom. Všetky tri spoločnosti výrazne prekonali index Nasdaq 100, ktorý v rovnakom období zaznamenal zisk mierne nad 150 %. To dokazuje, že Alphabet nielen drží krok s konkurenciou, ale zároveň stabilne buduje svoju pozíciu jedného z hlavných víťazov digitálnej transformácie.
V tomto kontexte je však dôležité poznamenať, že Alphabet v súčasnosti nie je najväčšou technologickou spoločnosťou na svete. Tento titul teraz patrí spoločnosti Nvidia, ktorej trhová kapitalizácia prekročila 4 bilióny USD. Ako poskytovateľ kľúčovej infraštruktúry pre AI modely – vrátane GPU a riešení pre dátové centrá – sa Nvidia stala základným pilierom novej digitálnej revolúcie. Jej rast ju stavia do pozície hlavného vyzývateľa doterajších lídrov trhu. Aj keď Alphabet ostáva silným hráčom, čelí rastúcej dominancii Nvidie v pretekoch o vedúce postavenie v oblasti AI.
Úspech Alphabetu však nie je výsledkom dočasného trhového nadšenia, ale dlhodobého transformačného procesu. Spoločnosť sa vyvinula z vyhľadávača na multidimenzionálnu technologickú platformu, ktorá zahŕňa umelú inteligenciu, cloud computing, mobilné systémy, digitálne médiá, firemné aj spotrebiteľské riešenia, ako aj projekty orientované na budúcnosť, ako sú autonómne vozidlá a kvantové výpočty.
Ak si Alphabet udrží súčasné tempo inovácií a zároveň efektívne zvládne regulačné výzvy a konkurenciu v oblasti AI, má veľký potenciál zostať pilierom digitálnej ekonomiky aj v nasledujúcom desaťročí.
