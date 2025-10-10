Amazon posilňuje logistickú infraštruktúru: Nové veľkokapacitné centrá v Oregone a Indiane

-
Amazon otvoril nové logistické centrum v Oregone a plánuje ďalšie v Indiane.
Amazon pokračuje v rozširovaní svojich logistických kapacít. Otvoril nové logistické centrum v blízkosti Portlandu, Oregon, a pripravuje výstavbu ďalšieho v Indiane. Tieto kroky sú súčasťou stratégie spoločnosti zrýchliť doručovanie a zefektívniť dodávateľský reťazec v USA.
Cielená expanzia do Oregonu a Indiany
Nové centrum v Oregone je kľúčovým prvkom siete Amazonu na severozápade USA. Pripravované centrum v Indiane má za cieľ pokryť logistické potreby v regióne, kde je dopyt po rýchlom doručení stále vyšší.
Tieto centrá využívajú automatizované technológie, robotické systémy a pokročilé triediace linky, čo umožňuje spracovať vysoký objem zásielok s minimálnym zásahom človeka.
Transformácia dodávateľského reťazca
Amazon podľa dostupných informácií zvažuje rozšírenie skladovej infraštruktúry v hodnote 15 miliárd USD, čo by znamenalo výstavbu až 80 nových, väčšinou robotizovaných centier.
Spoločnosť čoraz viac prechádza od tradičného skladu k plne automatizovaným logistickým uzlom novej generácie. Odhady Morgan Stanley naznačujú, že táto stratégia by mohla Amazonu do roku 2030 priniesť úsporu až 10 miliárd USD ročne.
Dôsledky a riziká
- Logistická výhoda: Umiesťovanie centier bližšie ku koncovým zákazníkom znižuje náklady a zvyšuje rýchlosť doručenia.
- Nákladnosť investícií: Výstavba a prevádzka moderných centier je kapitálovo náročná a návratnosť závisí od dopytu a efektivity.
- Vplyv na zamestnanosť: Zavádzanie robotiky môže znížiť potrebu manuálnych pracovníkov. Amazon tvrdí, že ide o transformáciu pracovných pozícií, nie ich zánik, no obavy zo straty pracovných miest pretrvávajú.
- Problémy s povoľovaním a odpor verejnosti: Veľké centrá často vyvolávajú obavy obyvateľov týkajúce sa dopravy, hluku a vplyvu na životné prostredie. Amazon bude musieť zvládnuť povolenia aj komunikáciu s komunitami.
Výhľad
Amazon systematicky buduje modernú, plne automatizovanú logistickú sieť. Oregon a Indiana sú len začiatkom masívnej transformácie. V nasledujúcich mesiacoch sa očakávajú ďalšie oznámenia o lokalitách, technológiách a vplyve na regióny.
