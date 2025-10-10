Bývalý britský premiér Rishi Sunak sa stal poradcom spoločností Microsoft a Anthropic

-
Bývalý britský premiér Rishi Sunak prijal poradné pozície v technologickom gigantu Microsoft a vo výskumnej AI spoločnosti Anthropic, čím naznačuje presun svojho pôsobenia z politiky do súkromného technologického sektora.
Charakter poradenstva a obmedzenia
Obe role sú na čiastočný úväzok a výlučne interného charakteru. Sunak nesmie v žiadnom prípade lobovať u britskej vlády ani sa zapájať do oblastí súvisiacich s britskou reguláciou. Tieto podmienky schválil britský kontrolný orgán ACOBA.
V Microsofte bude Sunak poskytovať strategické poradenstvo ohľadom globálnych ekonomických a geopolitických trendov. V spoločnosti Anthropic sa má venovať stratégii a dopadom umelej inteligencie na spoločnosť, bez účasti na otázkach spojených s britskou politikou.
Honorár z týchto pozícií venuje celej výške svojej charitatívnej nadácii The Richmond Project, ktorú založil s manželkou – tá sa zameriava na vzdelávanie a sociálnu mobilitu.
Kontext a význam krokov
Sunak týmto krokom nasleduje trend, v ktorom bývalí štátni lídri využívajú svoje skúsenosti v globálnych technologických firmách.
Počas premiérskeho obdobia (október 2022 – júl 2024) zohral významnú rolu v formovaní AI politík Spojeného kráľovstva – vrátane organizovania prvého svetového summitu o bezpečnosti AI v roku 2023.
Jeho nové poradné funkcie tak nadväzujú na túto skúsenosť a zároveň ukazujú, ako sa prepája sféra politiky, AI výskumu a technologickej regulácie.
Výzvy a potenciálne problémy
-
Vnímanie verejnosti: Aj pri jasných pravidlách môžu vzniknúť podozrenia o vplyve jeho predchádzajúcej politickej agendy na nové zamestnávateľské vzťahy.
-
Viacero pozícií: Sunak je už poradcom Goldman Sachs – jeho narastajúci počet rolí môže vyvolať otázky ohľadom jeho záväzkov.
-
Transparentnosť: Dôvera verejnosti bude závisieť od otvorenosti a kontroly nad jeho činnosťami.
-
Etické otázky: Spolupráca s firmami ako Microsoft a Anthropic, ktoré pôsobia aj vo sfére regulácie AI, môže byť kontroverzná.
Čo sledovať ďalej
-
Zverejnenie detailov o náplni Sunakových nových úloh
-
Ohlasy verejnosti a politikov v Spojenom kráľovstve
-
Potenciálne partnerstvá Microsoftu alebo Anthropicu s britskou AI iniciatívou
-
Ako sa bude vyvíjať činnosť a vplyv jeho nadácie The Richmond Project
